Fútbol mundial castigará conductas discriminatorias e inapropiadas

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Vancouver, Canadá/Prensa Latina

La International Football Association Board (IFAB) aprobó cambios por unanimidad a las reglas de juego para abordar las conductas discriminatorias e inapropiadas, anunció este martes la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

A partir de la Copa Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, los jugadores que se tapen la boca para ocultar insultos discriminatorios en situaciones de confrontación con otro futbolista, recibirán una tarjeta roja.

La medida responde a un incidente de impacto internacional en la que estuvo afectado el brasileño Vinícius Júnior.

El argentino Gianluca Prestianni se tapó la boca e insultó al sudamericano en un partido de la Champions League 2026.

También se decidió sancionar con tarjeta roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra la decisión del árbitro o a los miembros del cuerpo técnico que los exhorten a hacerlo.

En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el encuentro.

Ambas disposiciones se implementarán en la venidera justa universal, a disputarse del 11 de junio al 19 de julio.

Tal como se acordó en la Asamblea General Anual de la IFAB en febrero, estas decisiones son el resultado de exhaustivas consultas dirigidas por la máxima entidad del fútbol mundial con todas las partes interesadas.

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