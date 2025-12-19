Ley de Agentes Extranjeros limita ayuda internacional para las comunidades: COFOA

Compartir

“No se le ha apostado al agro, los jóvenes es muy difícil que trabajen en el campo y las zonas rurales; se debe poner atención al desarrollo del sector agrícola”

EL presidente de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Alberto Velásquez, manifestó que la Ley de Agentes Extranjeros ha sido grave porque limita la ayuda internacional para las comunidades, por ejemplo, con la embajada alemana estaban en un proceso de apoyar a varias ADESCOS para desarrollar proyectos en sus comunidades, pero se retiraron por inconsistencias con el gobierno.

“COFOA logró ser aceptado para seguir trabajando en 11 departamentos y en todos ellos los líderes han hecho gran esfuerzo para salir adelante, las comunidades se encuentran solas y hay un caos en las áreas rurales de todo el país”, indicó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Velásquez dijo que hay alcaldes de Nuevas Ideas quienes han apoyado el trabajo de COFOA, como en el caso de El Congo, Santa Ana y en Guazapa, San Salvador, sin embargo, el apoyo de otros ediles ha sido escaso, solo dos han respondido positivamente al trabajo de comunidades organizadas.

El director de COFOA reiteró que es una organización internacional, y a través de la iglesia están presentes en EEUU, África, Haití y Hungría, y reciben apoyo de personas altruistas, quienes se han interesado para que la gente pobre en El Salvador tenga justicia. Mediante el proyecto Renacer 60 mil familias que no tenían escrituras ya las han recibido, dijo.

COFOA ha presentado más de mil problemas de todas las comunidades con las que trabaja ante la Dirección de Obras Municipales (DOM), pero no han recibido respuesta y ninguna se ha solventado, pues la institución gubernamental está concentrada en calles y remodelación de escuelas.

“Ha sido una lucha comunitaria para recibir la atención del gobierno, la iglesia no puede quedarse callada ante las injusticias, aquí no hablamos de política, sino de necesidades que son la dignidad humana, nosotros apoyamos a todas las comunidades que quieran organizarse. La misión de COFOA es analizar los problemas del país y pedir al gobierno que haga lo correcto”, aseguró Velásquez.

Sostuvo que hay comunidades donde no existe agua potable ni energía eléctrica, aunque la SIGET ya se encuentra avanzado en la red eléctrica pero falta mucho más, asimismo, existen ADESCOS y Juntas de Agua que explotan a sus propios vecinos hay casos donde los tesoreros han agarrado el dinero y se encuentran bien económicamente.

Hay ADESCOS y Juntas de Agua honestos, serios y comprometidos con sus comunidades, pero otros que no. En una comunidad donde existen más de 500 pajas de agua y las venden a $600 o hasta $1,000 para tener derecho al agua, es medio millón de dólares los que agarran y no dan reporte a su comunidad, afectando a sus vecinos e incluso familiares, dijo.

Velásquez consideró necesaria una auditoría en las ADESCOS, la gente que hace bien las cosas no debería preocuparse en las organizaciones comunales de que los auditen, pero también es importante educarlos porque muchos de ellos no saben cómo llevar una contabilidad formal.

Enfatizó que hay grandes precariedades en los hospitales, como la falta de atención adecuada a pacientes con enfermedades crónicas como las renales, diabetes e hipertensión, por eso COFOA, como parte de CONADESA, insiste en un Plan Nacional de Salud, porque ningún gobierno se ha preocupado por la salud de la población.

Velásquez afirmó que las organizaciones de la sociedad civil deben dejar de lado sus agendas y pensar en el bien común. CONADESA nace con la finalidad de que la salud de los salvadoreños sea importante y no tiene ninguna dirección política

“Los integrantes en CONADESA están preocupados por la salud y buscan presentar un Plan Nacional Multisectorial de Salud, hechas por médicos, enfermeros, técnicos en salud que busca ayudar al gobierno, y que entienda que la democracia es el poder del pueblo, creando programas económicos, educativos, de salud que realmente sean eficientes”, externó.

Velásquez hizo un llamado al gobierno para acercarse a CONADESA y conocer sobre el Plan Nacional de Salud que están proponiendo, así como a todas las organizaciones con liderazgos, para dialogar y unir esfuerzos en rescatar el país de esta crisis.

A la vez, lamentó que el gobierno haya invertido 77 millones de dólares en la app DoctorSV, pues ese dinero pudo haberse invertido para mejorar la atención en los hospitales y unidades de salud.

