Tras 18 años de trabajo comunitario, COFOA se despide de El Salvador 

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Saúl Méndez

Colaborador

Alberto Velázquez Trujillo, director regional de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), aclaró la situación de transición y cierre que atraviesa la organización ante su inminente salida de El Salvador, tras una “recomendación” del Ministerio de Gobernación dirigida al Nuncio Apostólico. Los líderes comunitarios que integran el movimiento aseguraron que se trata de un proceso de transición institucional.

“Quiero que quede claro, tanto para los líderes aquí presentes como para la prensa y quienes nos escuchan: COFOA no desaparece. COFOA se fortalece y crece”, expresó Trujillo.

“En este momento estamos cerrando un ciclo. El personal de COFOA y yo, como director, estamos concluyendo esta etapa”, afirmó.

La organización enfatizó además que COFOA no es una ONG, no está inscrita como tal ni figura en el registro nacional de organizaciones no gubernamentales. Se define como un centro de servicio de la Diócesis de Zacatecoluca y como un movimiento de fe fundado en 2008. En estos 18 años, sostuvo, ha impulsado cambios significativos en distintas comunidades, fortaleciendo la organización ciudadana y el ejercicio de derechos.

Ante el cierre de esta etapa y la salida del director regional, la organización declaró que:

“El nuncio apostólico fue mal informado. El Gobierno sugirió al nuncio que debía cerrarse COFOA y retirar al personal. Desconocemos las razones. El Nuncio Apostólico, como representante del Vaticano, tiene la facultad de hacer este tipo de sugerencias, y el obispo Bolaños, en obediencia a la Iglesia, tuvo que ajustarse a esa decisión”, informó Velázquez Trujillo.

“Agradecemos profundamente al obispo por la oportunidad que nos brindó durante estos 18 años para formar líderes. Recuerdo que el 16 de junio de 2008, cuando llegué, le pregunté a monseñor Bolaños qué esperaba de mí. Yo venía con la misión de formar líderes desde mi organización internacional, Fe en Acción, presente en varios países. Su respuesta fue clara: ‘Quiero que mi gente se ponga en pie, que deje de estar sometida, que reconozca sus derechos, que sepa que es hija de Dios y que tiene dignidad’”, relató.

“Y eso hicimos: formamos líderes. Gracias a Dios, logramos avances importantes en las comunidades. Uno de los logros más significativos fue el tema de las escrituras de propiedad. Movimos el sistema”, manifestó.

COFOA detalló que se logró que el presidente Nayib Bukele enviara una carta dirigida a Trujillo y a monseñor Elías Samuel Bolaños, en la que asignó a la ministra Michelle Sol para acompañar el proceso de legalización y regularización de más de 350 mil familias sin escrituras.

En 2021, un total de 1,500 líderes acudieron a Casa Presidencial, al CNR y al Ministerio de Vivienda. A partir de esas gestiones, el proceso comenzó a activarse. Según la organización, a la fecha se han entregado más de 70 mil escrituras y el trámite continúa.

“Es un problema complejo que no se resuelve en un día ni en pocos años, pero avanza. Pido al Gobierno que continúe este trabajo que dignifica la vida de miles de familias. Tres mil familias organizadas en COFOA impulsaron un beneficio que alcanza a 350 mil”, señalaron.

Trujillo también aclaró que COFOA no trabaja para ningún partido político ni mantiene una postura partidaria.

“No formamos grupos para favorecer a ningún partido. COFOA es el poder del pueblo organizado, un movimiento de fe que promueve el diálogo y la negociación con las autoridades para transformar la realidad del país”, expresó.

La organización anunció que cierra esta etapa institucional, aunque aseguró que su presencia se mantiene en todo el territorio nacional. “COFOA no es el personal ni quienes reciben un salario. COFOA son ustedes, sentados aquí, organizados y dispuestos a seguir luchando por sus comunidades”, alentó a los asistentes.

También se refirió a la personería jurídica: “Recuerden: ustedes ya la tienen. Su DUI y su acta de nacimiento los acreditan como ciudadanos salvadoreños con derechos. No necesitan que una organización los represente para exigir calles, agua potable, parques, electricidad o servicios de salud. Pero deben unirse. Una o dos personas no logran cambios; cientos organizados sí”, dijo.

“Así lo demostramos en julio de 2021 frente a Casa Presidencial. Actuamos de manera pacífica, evitando la confrontación, porque creemos que se puede avanzar sin violencia”, recordó Trujillo sobre el evento donde se evitó la confrontación con agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

“Invito a todos los salvadoreños a ejercer sus derechos ciudadanos. No es justo que haya escuelas en mal estado, que el sistema de salud esté colapsado o que las necesidades básicas no sean atendidas. Exijan pacíficamente, con organización y respeto”, sugirió.

Por otra parte, Trujillo se refirió a las razones por las que el Nuncio Apostólico habría decidido la salida de COFOA del país.

“Creo que el Nuncio fue mal informado por sectores que no comprendieron lo que es COFOA ni nuestro trabajo. Pero la misión continúa. Yo me retiro de COFOA como director, pero me quedo con ustedes. Ustedes son ahora los representantes y dirigentes”, sostuvo.

“Sigan organizándose, pidan a Dios fortaleza y actúen con valentía, siempre de manera pacífica, ejerciendo los derechos que les corresponden como ciudadanos”, concluyó.

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