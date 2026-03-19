Nuevas Ideas niega propuesta de “castración química” a violadores

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas rechazó una propuesta de la diputada Marcela Villatoro para realizar castración química a condenados por violación. También pidió explicaciones a la Dirección General de Centros Penales sobre un violador que salió en un video como parte del “Plan Cero Ocio”.

Esta propuesta fue hecha cuando se discutía la reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en violadores, homicidas y terroristas. En sí, la legisladora propuso agregar el Artículo 103-B a la Ley Penitenciaria a fin de permitir la castración química para personas condenadas por delitos contra la libertad sexual.

“El daño causado en víctimas de delitos contra la libertad sexual, es irreparable y por ello contemplados como delitos graves dentro de la normativa penal vigente, dado que la afectación provocada a la libertad sexual de la víctima deja secuelas imborrables en su psiquis, siendo por ello razón suficiente para que nuestra normativa se adecue conforme a los hechos sociales para tutelar de manera más efectiva dicho bien jurídico”, dijo Villatoro en su propuesta.

El artículo 103-B plantea que los internos condenados por delitos sexuales graves, en especial reincidentes, habituales o seriales, sean sometidos a un estudio del Instituto de Medicina Legal para evaluar factores de riesgo, peligrosidad, entorno social y perfil psicológico. Con base en ese análisis, se les impondría un tratamiento médico especial, que consistirá en procedimientos periódicos y ambulatorios aplicados por el sistema de salud penitenciario y Medicina Legal, cuyo objetivo será inhibir temporalmente la liberación de hormonas y neurotransmisores vinculados a la excitación sexual, la agresividad y la producción de testosterona y semen.

En el pleno legislativo, la diputada Villatoro informó que en 2025 se registraron 644 violaciones, “seguro que hay más, pero muchas mujeres no denuncian”. “Hay 8,938 casos de agresión sexual, es decir, 22 víctimas diarias que sufren de alguna agresión sexual en este país, debemos prestarle atención a este tema”, enfatizó Villatoro.

“Que esos violadores no solo vean la luz del día, sino también sean castrados”, enfatizó Villatoro.

Además, pidió a la Asamblea Legislativa que pida explicaciones a la Dirección General de Centros Penales por la inclusión de un hombre (reo) condenado por el delito de violación en el “Plan Cero Ocio”.

“La semana pasada pudimos ver (un video) del Plan Cero Ocio en el que sale una persona condenada por violación, trabajando unas pinturas y dice que es parte del cambio y del proceso que se va a hacer en el país para esas personas. Es bien lamentable porque después de haber visto la fotografía y el vídeo que se había subido por parte de Centros Penales de este violador, salieron las madres y familia de dos niñas que esta persona había abusado sexualmente, una niña de cuatro años y una niña de seis”, informó Villatoro.

A lo que Villatoro hacía referencia es que Centros Penales en sus redes sociales posteó un video sobre Osvaldo Adonay García, un sujeto condenado en 2021 por agresión sexual. El sujeto realizaba una pintura en el Centro Histórico de San Salvador bajo el programa “RehabilitArte” del Plan Cero Ocio.

Una de las mujeres en un video subido a redes sociales, se identificó como familiar de una de las víctimas e informó que el sujeto en cuestión fue condenado a 20 años y este año, ya habría cumplido 5 de la condena. La página oficial de la FGR señala que Osvaldo Adonay García Ceballos fue condenado en enero de 2021 por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador a 20 años de prisión por Agresión Sexual en Menor modalidad Continuada. Hechos ocurridos en 2014, cuando la víctima relató que el novio de una tía, que había llegado de visita desde Canadá, le había agredido sexualmente en reiteradas ocasiones.

También, fue condenado en octubre de ese mismo año a 16 años de cárcel, por el mismo delito, esta vez, impuesta por El Tribunal 4º de Sentencia de San Salvador. El relato establece que la menor tenía 6 años cuando comenzaron las agresiones y, debido a las serias amenazas a muerte que recibía de parte de García Ceballos, nunca contó nada a su padre, hasta el mes de octubre del año 2020, quien procedió a denunciarlo.

“Debido a las críticas tan fuertes que se dieron en las redes sociales por la posición de las madres de familia externando lo que había pasado, lo que hizo Centros Penales únicamente fue borrar la publicación. Pero con eso no se borra el daño que se le hace a las víctimas y la revictimización que tuvieron que pasar, al ver a ese sinvergüenza poniéndose de ejemplo después de todo lo que ellas han sufrido como familia”, lamentó Villatoro.

Ante las propuestas de la parlamentaria, Nuevas Ideas rechazó sus votos; solamente logró dos, el de ella y de Francisco Lira.

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