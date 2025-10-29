COFOA presenta resultados de estudio sobre Servicios de Salud en El Salvador

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), junto al Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y el Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES), dio a conocer los resultados de la encuesta sobre Servicios de Salud en El Salvador.

Alberto Velázquez, director de COFOA, dijo que a partir de una encuesta, con más de 1,000 entrevistas en las comunidades de 11 departamentos del país, se han recopilado datos los cuales, destacan la necesidad de fortalecer el sistema de salud, que responda al mandato constitucional de promover una salud digna y de calidad.

“Las peticiones y recomendaciones que presentamos incluye abastecimiento de medicamentos e insumos médicos que garanticen la disponibilidad constante para ofrecer atención de calidad; mejoras en las instalaciones de hospitales y unidades de, para asegurar que el personal médico y los usuarios cuenten con espacios dignos, seguros y accesibles para todas y todos”, sostuvo.

De acuerdo a los datos de la encuesta, el 40% de los consultados dijo que cuando él o alguien de su familia se enferma recurren a pasar consulta a la Unidad de Salud Pública, solo el 13.5% tiene acceso a un médico particular, el 21.6% acude a un Hospital Nacional y 2.5% a un hospital privado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...