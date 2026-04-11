El Salvador inicia campaña especial de vacunación contra sarampión

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SAN SALVADOR/Xinhua

El Gobierno de El Salvador inició este viernes una campaña especial de vacunación contra el sarampión dirigida a niños de entre seis y 11 meses de edad, en respuesta al aumento de casos en la región de las Américas.

La medida fue anunciada en redes sociales la víspera por el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabi, quien explicó que la estrategia busca reforzar la protección de la niñez frente a una enfermedad que registra más de 14.000 casos confirmados en el continente en 2026, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

El funcionario advirtió que países cercanos como Guatemala ya reportan más de 4.000 contagios, lo que eleva el riesgo regional.

«El Salvador ha confirmado 11 casos de esta enfermedad, todos importados. Cada uno fue detectado a tiempo y se les aplicó el protocolo de atención. Adicional, también se ha dado vigilancia a sus contactos asociados, a fin de cortar cualquier posible cadena de contagio», subrayó Alabi.

El ministro convocó a los padres a llevar a sus hijos a vacunarse para garantizar el éxito de las estrategias de prevención, a la vez que detalló que la campaña se desarrollará en unidades de salud y mediante brigadas desplegadas casa por casa en todo el territorio nacional, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización en la población infantil.

De manera paralela, las autoridades sanitarias pusieron en marcha una campaña general de vacunación que incorpora cambios en el esquema nacional.

Entre estos destacan la actualización de la vacuna contra neumococo, la inclusión de una dosis contra hepatitis A a los 15 meses y la ampliación del rango de edad para la inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH) en mujeres, ahora de 9 a 45 años.

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