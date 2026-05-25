Precios de combustibles se mantendrán para la próxima quincena

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) del Ministerio de Economía informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles se mantendrán para la próxima quincena.

Los mismos precios que la quincena anterior, estarán vigentes del 26 de mayo al 8 de junio de 2026; estos no reportan disminuciones ni incrementos; manteniendo los mismos precios que la quincena anterior.

Según el reporte de la DGEHM, el galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74 en la zona central y $4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular se mantiene en $4.41 en la zona central y $4.42 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el diésel conserva un precio uniforme de $4.44 en las tres zonas.

En la quincena pasada, este medio informó que la gasolina superior, regular y diésel habían subido $0.97, $0.87, y $0.98, respectivamente en comparación con lo que costaba el 2 de marzo; desde entonces, se han incrementado en 6 ocasiones.

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