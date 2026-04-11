Trump amenaza con reabrir estrecho de Ormuz sin importar si Irán coopera o no

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que los negociadores estadounidenses discutirán el sábado en Pakistán la reapertura del estrecho de Ormuz con los iraníes y afirmó que esta vía navegable crucial para la energía mundial reabrirá pronto y «automáticamente», con o sin la cooperación de Irán.

«Abrirá automáticamente», dijo Trump a los reporteros. Más tarde dijo que creía que el estrecho abriría «bastante pronto».

«Creo que va a ser bastante rápido. Y si no es así, nosotros nos encargaremos de una manera u otra», dijo Trump sobre el estrecho que Irán cerró efectivamente durante más de un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump dijo que su objetivo principal en un acuerdo con Irán es asegurarse de que Teherán no obtenga un arma nuclear.

«Ningún arma nuclear. Eso es el 99 por ciento de esto», dijo Trump.

Hoy con anterioridad, Trump dijo en una entrevista telefónica con The New York Post que los resultados de las negociaciones con Irán quedarán claros «en unas 24 horas», y amenazó con que los buques de guerra estadounidenses serán reabastecidos para reanudar los ataques contra Irán si las conversaciones de paz en Pakistán fracasan.

Por otra parte, Irán declaró el viernes que sus fuerzas armadas siguen estando completamente listas, al igual que durante la «batalla asimétrica» de 40 días, debido al «frecuente incumplimiento de promesas» por parte de Estados Unidos e Israel.

Estados Unidos, Irán e Israel declararon su victoria en la guerra. Los analistas consideran que el cese al fuego actual es frágil y que los conflictos de intereses y las diferencias mantenidas durante mucho tiempo harán difícil alcanzar un acuerdo de paz permanente en las próximas negociaciones.

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