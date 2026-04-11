Congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Un elemento de larga data en Santa Tecla es la fuerte presencia de congregaciones religiosas masculinas y femeninas; que dieron paso al surgimiento de instituciones educativas de prestigio por su calidad educativa en el municipio ahora distrito.

Con relación a lo anterior el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima dirigido por la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata, fundadas por el dominico español Francisco Coll y Guitar (+), el 15 de agosto de 1856 en Vich, Barcelona, España; llegan a El Salvador en ese mismo año, para desarrollar una importante labor en pro de la niñez y juventud salvadoreña.

Origen del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Santa Tecla. En el año 1868, el entonces obispo de San Salvador Tomás Pineda y Saldaña (+), donó un convento y un terreno de la Iglesia de San Antonio, a las hermanas Catalina Arroyave (+) e Isabel Artiga Batres (+), con el objetivo de fundar una institución educativa exclusiva para niñas; por lo que dichas señoras inician la labor de recibir a cuanta infanta se avocó en búsqueda de formación académica.

En 1947 se autoriza el primer curso de Educación Secundaria del Ciclo Básico; el Tercer Curso de Educación Secundaria del Ciclo Básico en 1948; en 1949 el establecimiento del Primer Año de Bachillerato de Ciencias y Letras y Secretariado Comercial.

En 1950 se cambia de nombre de Colegio San Antonio a Instituto Dominicano Nuestra Señora del Rosario de Fátima; en 1951 inició operaciones el Tercer Curso del Plan Básico en dicha institución; para 1959 se incorpora al Instituto Dominicano Nuestra Señora del Rosario de Fátima a la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata.

Durante 1961 se autorizó el cambio de Instituto Dominicano Nuestra Señora del Rosario de Fátima, a Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima; es en 1966 que se introdujo el bachillerato, siendo el primer colegio privado en usar el método de tele clases transmitidas por la entonces Televisión Educativa de El Salvador.

En 1968, en el marco del Centenario de fundación de la casa colegio, se inauguró la OSDA (Obra Social de las Dominicas Anunciatas), como recuerdo de dicho acontecimiento; en 1981 se abre la Enseñanza Parvularía como parte de la currícula académica.

En 2001, la institución sufre los efectos del potente terremoto que azoló Santa Tecla, por lo que hubo la necesidad de intervenir sus instalaciones con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa; en 2002, reinician operaciones en sus nuevas instalaciones.

Por otra parte, en 1975, la extinta Escuela Parroquial San Antonio fundada por monseñor Otmaro Alvarenga (+), es asignada a la Congregación de Dominicas Anunciatas, cambiando el nombre a Escuela Alberto Masferrer, en el 2000 se cambió a Escuela Católica Alberto Masferrer, que fue dirigida por la hermana Rufina Llenin Escarpentier hasta 2017 aproximadamente.

Recientemente, la Asociación Tecleños de Corazón les otorgó la máxima distinción de la ciudad, la “Orden de Las Colinas”, por su exitosa labor educativa, deportiva y en la formación de valores cristianos y humanos, durante los 67 años de presencia pastoral en Santa Tecla ¡Felicidades!

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