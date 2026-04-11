Irán tiene buena voluntad, pero desconfía de Estados Unidos, afirma Qalibaf

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TEHERÁN/Tasnim

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, subrayó la desconfianza de Teherán hacia Estados Unidos, mientras los equipos negociadores iraníes y estadounidenses tienen previsto celebrar conversaciones en Islamabad, Pakistán, el sábado.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al aeropuerto de Islamabad, Qalibaf, quien también encabeza el equipo negociador iraní, recordó la experiencia pasada de Irán de traición por parte de Estados Unidos.

«En menos de un año, en dos ocasiones, en plena negociación y a pesar de la buena fe de la parte iraní, nos atacaron y cometieron numerosos crímenes de guerra», afirmó.

«Tenemos buena voluntad, pero no tenemos confianza (en los estadounidenses)», reiteró Qalibaf.

Señaló que si la parte estadounidense está dispuesta a un acuerdo genuino y a conceder los derechos de la nación iraní, entonces serán testigos de la disposición de Irán para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, si Washington pretende utilizar la negociación como una farsa inútil y una operación de engaño, Teherán está preparado para garantizar los derechos de la nación iraní valiéndose de sus propias capacidades, dijo Qalibaf.

Citó los exitosos y decididos ataques defensivos y de represalia llevados a cabo por el país durante la última agresión como prueba de su disposición a salvaguardar resueltamente sus intereses nacionales y proteger su soberanía.

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