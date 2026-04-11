Multitudinaria conmemoración en Teherán en homenaje a Jamenei

Compartir

Teherán/Prensa Latina

Miles de personas se congregaron este viernes en Teherán para conmemorar el cuadragésimo día del fallecimiento del exlíder supremo de Irán Ali Jamenei, quien murió tras un ataque aéreo atribuido a Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

La televisión estatal iraní transmitió imágenes de la ceremonia, en la que una multitud de seguidores se reunió en las inmediaciones del mausoleo del ayatolá Ruhollah Khomeini, líder de la Revolución Islámica de 1979.

Durante el acto, los asistentes portaron banderas nacionales y fotografías de Jamenei, en una jornada que forma parte de las ceremonias de duelo conocidas como Arbaeen, de especial significado en la tradición musulmana.

El sermón fue pronunciado por el clérigo Mohammad Javad Haj Ali Akbari, quien destacó el legado político y religioso del exdirigente tras más de tres décadas al frente del país.

Jamenei, de 86 años, falleció junto a decenas de altos mandos militares durante los bombardeos iniciales del conflicto regional, lo que desencadenó una escalada de tensiones en Oriente Medio.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región del Golfo, además de interrumpir el tránsito energético a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Tras su muerte, fue designado como nuevo líder supremo su hijo, Mojtaba Jamenei, quien, según fuentes oficiales, resultó herido durante los ataques y ha mantenido un perfil bajo desde su nombramiento, limitando sus apariciones públicas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...