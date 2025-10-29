Juzgado de Santa Tecla niega libertad para defensores Alejandro Henriquez y José Ángel Pérez

Compartir

Este miércoles se desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, contra los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. El juzgado les negó la libertad y reiteró la detención provisional.

Ambos defensores fueron llevados a la audiencia, por lo que, medios de comunicación pudieron ver a los imputados. A pesar de las condiciones, ambos líderes se mostraron con una sonrisa y con esperanza que sería una audiencia justa, esperando que el Estado de Derecho prevaleciera ante otros intereses.

Uno de los procesados, Alejandro Henríquez, dijo que el caso es político y es en represalia porque se defiende la tierra y la vida. “Sin duda es un caso que está politizado. En sí, no hay delito. Lo que hemos hecho, nada más es defender la tierra y defender la vida (…) aquí seguimos», comentó Alejandro Henríquez previo a la audiencia en sede judicial. Él, así como el pastor, vestían de blanco y estaban esposados.

Fue la segunda semana de mayo de este año que el líder ambiental Alejandro Henríquez y el pastor y presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, fueron detenidos luego de participar en una manifestación pacífica frente a la residencia presidencial con el objetivo de visibilizar el riesgo de desalojo de más de 300 familias de la Comunidad El Bosque. Alejandro es abogado de la cooperativa.

En las afueras del centro judicial de Santa Tecla se concentró un grupo de personas para mostrar su apoyo a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. Exigieron que se haga justicia y que recuperen su libertad.

Delia González, del Movimiento Político Rebelión Verde (ReVerdes), señaló que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla no tenía otro camino legal que ordenar la liberación inmediata de los defensores, debido a la ausencia de fundamentos que mantienen la detención provisional y la solidez de los argumentos de la defensa legal, debidamente argumentado y documentados en arraigos familiares, domiciliarias y laborales.

Sin embargo, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla rechazó otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional para los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, confirmó el abogado defensor Oswaldo Feusier, quien lamentó que no se hayan considerado los arraigos presentados.

“En nuestra tesis, las condiciones que sostenían la detención provisional de Alejandro y del pastor Ángel eran condiciones que ya cambiaron con la cantidad de arraigos que teníamos. Con los que presentamos ahora, nosotros como equipo de abogados no teníamos ninguna duda de que ellos están en condiciones para no estar en detención provisional”, comentó Feusier tras la audiencia.

Esta situación es “inexplicable”, destacó el abogado defensor. “Creemos un nefasto precedente para la vigencia de derechos fundamentales en el país y la manera en que se puede decir que está funcionando el Órgano Judicial en El Salvador”.

Oswaldo Feusier puntualizó que como mínimo, no podían dejar de expresar en sede judicial su “profunda tristeza y decepción por lo que se ha dado esta mañana en el tribunal, por desgracia”.

