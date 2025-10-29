Venezuela celebra votación en la ONU en favor de cese de bloqueo a Cuba

CARACAS/Xinhua

El Gobierno de Venezuela expresó hoy miércoles que celebra la victoria de Cuba en la votación efectuada en en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que exige el cese del bloqueo contra la mayor de las Antillas.

«Venezuela felicita al heroico pueblo y al Gobierno de Cuba, así como al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, por la contundente victoria alcanzada en la Asamblea General de la ONU», precisó la cancillería venezolana en un comunicado.

«Esta victoria es de Cuba, pero también del mundo, de la dignidad y del derecho internacional frente a la agresión imperial», abundó la nota oficial.

Para Caracas, la votación «demuestra que la maquinaria de chantaje y presión de Washington no pudo vencer la conciencia global».

Resaltó además que el pronunciamiento mayoritario de los países en las Naciones Unidas por el fin del bloqueo a Cuba, refleja «que un mundo multicéntrico y pluripolar avanza con fuerza rechazando la prepotencia imperial».

«Venezuela exige el levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo, el fin de todas las medidas coercitivas y la eliminación de las listas unilaterales ilegales», expresó Caracas.

La resolución para exigir el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba fue adoptada con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

