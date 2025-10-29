Asamblea concede al Ejecutivo 30 días más de régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó esta tarde, con 57 votos, la cuadragésima cuarta prórroga al régimen de excepción, medida estatal vigente desde el 27 de marzo de 2022, con la cual se han violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

El régimen de excepción estará vigente por 30 días más, desde el próximo 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Desde que esta medida fue implementada por primera vez, la reducción de hechos violentos a escala nacional ha sido una constante.

Hasta el pasado 28 de octubre, las autoridades registraron 1,046 días sin homicidios y habían detenido a 89,900 pandilleros capturados. Además, según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1 de enero al 28 de octubre de este año se han documentado 248 días sin muertes violentas.

Esos datos son los que propagandea el Gobierno y el oficialismo para seguir aprobando mes con mes esta medida que suspende derechos fundamentales de los salvadoreños. Estos son: derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia.

En el decreto, el Ejecutivo sostuvo que “a partir de la información obtenida mediante labores de inteligencia y el monitoreo de redes sociales, se ha detectado la utilización de gestos, señales y formas de comunicación asociadas a pandillas por parte de menores de edad, manifestada a través de diversas expresiones en plataformas digitales”.

Estas dinámicas “facilitan la reorganización y ejecución de operaciones delictivas en las comunidades donde residen”. En consecuencia, “la extensión del régimen de excepción se considera imprescindible para anticipar y neutralizar estas dinámicas comunicacionales y operativas, evitando así el posible resurgimiento de estos grupos criminales”, comentó el Gobierno en el decreto.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarías, por parte de la PNC así como muertes y torturas dentro de los centros penales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...