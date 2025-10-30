Hamas confirma compromiso con acuerdo de cese al fuego

Compartir

GAZA/Xinhua

Hamas dijo este miércoles que está comprometido con el acuerdo de cese al fuego con Israel, al que acusó de violar dicho acuerdo.

En un comunicado de prensa, Hamas indicó que los recientes ataque de Israel en Gaza revelan su “intención de socavar el acuerdo de cese al fuego e imponer nuevas realidades por medio de la fuerza, en medio de la complicidad de la administración estadounidense”.

El comunicado fue emitido luego de que Israel y Hamas intercambiaron acusaciones de violaciones al cese al fuego en días recientes.

El martes, Israel dijo que los restos entregados por Hamas el lunes por la noche eran partes del cuerpo pertenecientes a un rehén cuyo cadáver ya había sido recuperado por el ejército israelí hace alrededor de dos años.

Posteriormente, una fuente de Hamas dijo que Israel había rechazado la entrada de equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de facciones palestinas en el este de la ciudad de Gaza para buscar los restos de israelíes cautivos.

La Radio del Ejército de Israel reportó posteriormente que las fuerzas israelíes dispararon fuego de artillería hacia la ciudad sureña de Rafah en Gaza, después de que Hamas atacara a tropas israelíes y matara a un soldado israelí. Hamas negó cualquier implicación en ese incidente.

Poco después, Israel empezó a lanzar renovados ataques en Gaza por instrucciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, luego de lo que Israel acusara a Hamas de violar el cese al fuego.

Los ataques nocturnos causaron la muerte de 104 palestinos, incluidos 46 niños y 20 mujeres, señalaron hoy las autoridades de salud de Gaza.

En respuesta, Hamas dijo que había pospuesto la entrega del cadáver de un rehén israelí prevista para la noche del martes, acusando a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que el alto al fuego se mantendrá, y añadió que Israel “debe contraatacar”, ya que uno de sus soldados había sido asesinado. Más tarde, el ejército israelí anunció que “había comenzado a aplicar de nuevo el alto al fuego” tras la ola de ataques aéreos.

