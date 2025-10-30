Cuba logra resultado extraordinario en ONU, pese a brutal presión

Compartir

Naciones Unidas/Prensa Latina

De extraordinario en medio de las más brutales presiones, calificó el canciller Bruno Rodríguez el resultado de este miércoles de la votación contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de la ONU.

Fueron dos días de debates sobre el Proyecto de Resolución A/80/L.X, titulado ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’, el cual este 29 de octubre fue aprobado por trigésimo tercera ocasión, esta vez con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

Al hacer sus valoraciones a los periodistas que participaron en la cobertura sobre los resultados, entre ellos Prensa Latina, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que ha sido “una resonante victoria de nuestro pueblo, siempre el principal protagonista”.

El apoyo al reclamo de Cuba “no cabe duda de que (ocurrió), a pesar de las presiones brutales” dijo el canciller al comentar que “a cada minuto uno se entera de nuevas amenazas, nuevos chantajes que realizó el secretario de Estado, el Departamento de Estado, los congresistas anticubanos”.

Pero “ha sido un resultado extraordinario en medio de la situación internacional más peligrosa y difícil, frente al despliegue militar brutal de los yanquis en el Caribe y en el Pacífico, frente a una campaña tóxica en las redes y en la prensa”, acotó.

Incluso -enfatizó- a partir de las cuentas oficiales de los propios funcionarios del Departamento de Estado, de la embajada de Estados Unidos en La Habana y de otras en distintas latitudes.

Rodríguez añadió que el resultado en la votación de este miércoles también es un homenaje a Camilo Cienfuegos, el legendario revolucionario y comandante, desaparecido físicamente hace 66 años y a quien recordó el pueblo cubano este 28 de octubre.

El jefe de la delegación cubana expresó igualmente es un “homenaje a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuya presencia en la sala de la Asamblea General siempre se percibe sobre todo en estos momentos”.

Además, envió “todo nuestro afecto y gratitud al general de Ejército Raúl Castro Ruz por su permanente aliento de que sí se puede. Si se pudo derrotar a los yanquis abrumadoramente, a pesar de todo lo que hicieron”.

Rodríguez ratificó el compromiso con el primer secretario y presidente Miguel Díaz-Canel, “con nuestro Partido y Gobierno que enfrenta heroicamente el otro huracán”, añadió.

Hoy ganamos una batalla contra el primero y seguiremos combatiendo contra él y nuestro pueblo también vencerá frente a los embates del huracán Melissa, puntualizó.

Comentó que está siguiendo los pormenores del embate del huracán y “sé que se ha hecho hasta lo imposible para proteger las vidas de las personas”, señaló al expresar que pese a la situación con el fenómeno hidrometeorológico hay que celebrar esta “gran victoria, la mayoría extraordinariamente abrumadora que se acaba de alcanzar” en la votación de la Asamblea General.

Muchas felicidades y profunda gratitud a todos nuestros compatriotas y a todos los movimientos de solidaridad en el planeta. A los cubanos en todas partes del mundo por esta brillante victoria de la nación cubana, concluyó el canciller.

La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió este miércoles por aplastante mayoría el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, una imposición unilateral, denunciada por La Habana desde 1992.

Los siete votos en contra este año fueron los de Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania y las 12 abstenciones de Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumanía y Polonia.

