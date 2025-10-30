Visión demócrata de EE.UU (Barack Obama)

Compartir

César Ramírez

¿Cómo comprender a Estados Unidos?

Hace 21 años en la convención demócrata 2004, Barack Obama pronunciaba aquellas palabras:

“No hay unos Estados Unidos negros, unos Estados Unidos blancos, unos Estados Unidos hispanos, y unos Estados Unidos asiáticos. Hay solo unos Estados Unidos de América”1. Esta condición de referente nos ubica en el presente de 2025, con una política de expulsión de inmigrantes indiscriminada, la realidad nos encuentra con miles de compatriotas deportados muchos acusados de criminales, lo cual es falso, pero al menos la comparación de un momento histórico y otro es evidente.

Racismo contra los afroamericanos

“En las almas del pueblo negro, el sociólogo W. E. B. Du Bois describe la doble consciencia de los negros estadounidenses a inicios del siglo XX. A pesar de haber nacido y crecido en este suelo, de haberse formado en las instituciones de esta nación y haber sido educados en su credo, a pesar de lo mucho que sus esforzadas manos y palpitante corazón han contribuido a la economía y cultura del país, a pesar de todo eso – escribe Du Bois – los negros estadounidenses siguen siendo el eterno “Otro” siempre observando desde la periferia; no se definen por lo que son, sino por lo que nunca consiguen ser2.

El alcalde de Chicago Brandon Johnson: “no tenemos inmigrantes ilegales son seres humanos… no aceptaremos lenguaje racista para describir seres humanos” 27OCT025

Esa dimensión del “otro” es un medio que agita el odio, una defensa que nos corresponde por los millones de compatriotas salvadoreños, latinoamericanos desplazados por el capitalismo que al final es la causa de este masivo evento de hambre.

Redistribución de la riqueza (es comunismo… esas mierdas)

El tema tabú en nuestra nación y EE.UU, todo concepto de limitar la riqueza es “comunismo”, pero los antecedentes históricos hacen referencia incluso que los republicanos han solicitado esas licencias ¿por qué nuestra nación debe ser excepción?

“Le expliqué ante las cámaras que mi plan era subir solo al 2 por ciento de los estadounidenses más ricos y que al invertir en los ingresos públicos en materia como educación e infraestructura, lo más probable era que la economía y su negocio prosperaran. Le dije que creía que este tipo de redistribución del ingreso -cuando repartes la riqueza- fueron mis palabras exactas- siempre había sido muy importante para dar más oportunidades a las personas”.

… “¿Qué dices?”

– “La frase no cae bien en los sondeos. A la gente le suena a comunismo y esas mierdas”-

“Me reí a carcajadas, le dije que justamente la idea de los recortes fiscales que había hecho Bush era redistribuir los ingresos de gente como yo a gente como Joe”3…

El cierre del Gobierno

Ahora que observamos el cierre del Gobierno de EE.UU por desacuerdo del Senado norteamericanos que simplemente se divide entre republicanos y demócratas, el concepto de fondo es la comprensión social, el nivel de salud, educación, beneficios a personas vulnerables, hoy como hace veinte años, la historia se repite.

… “los demócratas no impidieron un Congreso controlado por los republicanos ayudando a que se aprobaran los recortes de impuestos del presidente Bush o supla de Prescripción de Medicamentos; ganaron de vuelta el Congreso y el Senado cuando empezaron a retar al presidente y a los líderes republicanos en todos los asuntos, desde la privatización de la Seguridad social hasta la gestión de la guerra de Irak”4.

Facilitar que los distritos fueran republicanos

“Nuevo choque entre los dos gigantes de Estados Unidos. El gobernador de California, Gavin Newsom, amenazó con jugarse un as bajo la manga y responder con la misma moneda si Texas sigue adelante con su idea de aprobar nuevos mapas electorales que podrían ampliar la ventaja de los republicanos en el Congreso en las elecciones intermedias de 2026”5

En nuestra nación hemos vivido ese concepto con la formación de nuevos distritos, que no han demostrado nada, ni siquiera existe beneficio para las alcaldías.

… “facilitaron su tarea el hecho de que en ese momento la mayoría de los miembros del Partido Republicano fueran de distritos o estados sólidamente republicanos” 6

La desinformación como arma política (miente, miente, miente)

(utilización del mal social por la derecha) … “el problema ya no es la discriminación de la gente de color -sostiene el argumento- : es el “racismo inverso”, donde las minorías “juegan la carta de la raza” para obtener una ventaja injusta. El problema no es el acoso sexual en el trabajo: son las ariscas “feminazis”, que aporrean a los hombres con su corrección política. El problema no son los banqueros que utilizan el mercado como su casino personal, o las empresas que recortan salarios cargándose a los sindicatos y deslocalizando los puestos de trabajo: son los perezosos y holgazanes, junto con sus aliados liberales de Washington, que pretenden aprovecharse de los auténticos “creadores y ejecutores” de la economía. Tales argumentos no tenían nada que ver con los hechos7…

Hace años en El Salvador que esos instrumentos se perfilan en redes sociales con toda impunidad ¿acaso sus nombres se podrán ocultar todo el tiempo?

Un nuevo contrato social en EE.UU

Los términos clásicos implican un sistema de reglas entre gobernantes y gobernados, el Estado y su Constitución (Carta Magna), que no puede permanecer inmóvil, ni anquilosarse durante siglos, debe funcionar de acuerdo con la demanda social.

“Así Estados Unidos y otras democracias avanzadas crearon el contrato social moderno.. seguros sociales… protección colectiva… Seguridad social y Medicare”8.

Millones de emigrantes y mapa político republicano

Ahora la administración Trump desea expulsar a todos los inmigrantes, olvidando que solo en Silicon Valley los trabajadores no nacidos en Estados Unidos son el 37% unos 3 millones, todos con alta capacidad tecnológica (2025).

“Se calculaba que en 2010 vivían en Estados Unidos unas once millones personas indocumentadas, gran parte de ellas plenamente insertadas en el tejido de la vida social estadounidense. (…) pero, aunque los consumidores estadounidense se beneficiaban de esta mano de obra invisible, muchos temían que los inmigrantes les estuviese quitando el trabajo, que supusiesen una carga para los programas de servicios sociales y que estuviesen alterando la composición racial y cultural del país, lo que los llevaba a exigir que el Gobierno actuase contra la inmigración ilegal. Este sentimiento era más intenso entre los votantes republicanos, alimentado por la prensa de derechas cada vez más nativista”9….

Sin embargo, en el mapa político demócratas o republicano expulsar inmigrantes obedece a un esquema virtual para favorecer a republicanos, al dañar la economía de muchos demócratas combatir a las ciudades santuarios, a las regiones altamente productivas por mano de obra barata etc.

La normalidad del genocidio (en el mundo y El Salvador)

“Samanta Power. La conocí cuando estaba en el Senado, después de leer: Problema infernal: Estados Unidos en la era del genocidio (…) debate apasionado y sumamente razonado sobre la indiferente respuesta de Estados Unidos al genocidio y la necesidad de un liderazgo global más fuerte para impedir atrocidades de masas”10 .

Acaso estas breves citas se refieren a la Franja de Gaza, un genocidio transmitido en tiempo real por la prensa internacional, ahora las atrocidades permanecen a pesar de la frágil tregua en octubre 2025; es grave allá y en nuestra realidad: ¿vivimos un genocidio legal en El Salvador? Socorro Jurídico Humanitario hasta el 25 de octubre registra 448 privados de libertad fallecidos bajo el régimen de excepción11… amazon.com/author/csarcaralv

