Liberación de Sabino Ramos estuvo marcada por la persecución en Usulután

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La defensa técnica de Sabino Ramos, así como miembros del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora responsabilizan al Gobierno de Bukele si algo les sucede, ya que fueron perseguidos en Usulután, cuando buscaban a Don Sabino Ramos, ya que lo liberaron sin notificarle a su abogado o a la familia, tal cual no establece la ley penitenciaria.

Este viernes, en conferencia de prensa Sabino Ramos y su abogado, Guillermo García, así como miembros del MDCT informaron sobre el proceso de libertad de Sabino Ramos, un gestor cultural de Panchimalco que fue detenido en abril de 2022, acusado de asociaciones ilícitas; sin embargo, el pasado 10 de abril, Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado ordenó su libertad por la falta de pruebas.

“Quiero manifestar públicamente que yo fui capturado cuando me dirigía a trabajar y me tomaron como uno de los delincuentes más buscados”, expresó Sabino Ramos.

Relata que él no había cometido ningún delito y se sorprendió cuando lo detuvieron “porque yo he trabajado con la Constitución, he sido promotor social y de salud y he visto un poco las leyes en donde sé, cuáles son los delitos que pueden ser castigados a la persona que incumple esas leyes”.

Sabino agregó que en la prisión, le hicieron aguantar hambre 30 días; “una tortilla nos daban al día y con eso pasábamos”, tampoco se bañaba, porque no les daban agua y se dormían en lo oscuro porque no había luz. Le tocó dormir en el suelo y despertar “chispeado” de sangre, ya que en el suelo permanecían insectos. Pasó cuatro años incomunicado con su familia.

El día de su liberación, el 22 de abril, lo llamaron y le gritaron que saliera a la puerta, ni le informaron que lo iban a dejar en libertad. Un custodio lo dejó hasta la “guardia” y ahí le hicieron que firmara y ahí, le dijeron que “iba libre”. “Yo me sentí con una alegría y firmé”, recuerda Sabino.

Al momento de su liberación, le proporcionaron un pantalón y una camisa. “Yo pensando en ¿cómo iba a hacer? porque no conocía (la zona) y ni tenía ningún centavo en la bolsa”, relató.

El director del penal, le preguntó qué para dónde iba, Sabino le respondió que, a Panchimalco, San Salvador. “Me dio un puñito de monedas -para el pasaje-, me dijo”, a la vez, le dijo que, en cuatro cuadras, señalándole la calle iba caminar hasta llegar a la calle donde pasan los autobuses que iban para San Salvador. Fue así como salió.

Fue el 10 de abril, que el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado ordenó la liberación de Sabino Ramos luego de una audiencia. El 21 de abril, su abogado, Guillermo García vertió una conferencia de prensa para denunciar que el centro penal no había acatado la orden.

El abogado defensor de Sabino, Guillermo García, denunció que, desde el 22 de abril, fecha en que fueron a gestionar la liberación, se presentaron “varias anomalías”, pues no hubo una coordinación por parte de los custodios para entregar a Sabino a su equipo de defensa o a sus familiares, tal como lo establece la Ley Penitenciaria.

“Lo liberaron y él quedó prácticamente desamparado, porque no conocía el lugar, ni tenía los recursos para retornar a su lugar de vivienda”, denunció García.

Eso provocó que el equipo que viajó a Usulután, lo buscará en los alrededores y un vehículo particular los anduvo persiguiendo.

“Los recursos del Estado al servicio de la persecución política de los defensores de derechos humanos y de los sindicalistas. Prácticamente estamos volviendo a la época de los Escuadrones de la Muerte, vehículos con placas particulares pertenecientes al Estado, dándole seguimiento a personas defensoras de derechos humanos”, denunció García.

A la vez, responsabilizan al Gobierno de Bukele y al aparato estatal si algo les sucede a los miembros del MDCT, ya que ellos fueron los que se identificaron en el centro penal de Usulután para exigir la liberación de Sabino Ramos.

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