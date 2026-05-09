“El control total de elegir a magistrados (TSE) va a ser de Nuevas Ideas”: Francisco Lira

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, señaló que la reforma al artículo 208 de la Constitución de la República para que los partidos políticos ya no propongan las ternas para los magistrados del TSE, es una maniobra más para Nuevas Ideas tenga más control.

Francisco Lira, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), señaló en declaraciones a la prensa que, con la eliminación de los partidos políticos en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, “simplemente el control total de elegir a los magistrados va a ser de Nuevas Ideas”, ya que Nuevas Ideas es quien elige a los funcionarios de segundo grado, mientras que los partidos de oposición no le toman la palabra.

Nuevas Ideas ratificó una reforma constitucional al 208 para “despartidizar” al TSE. Ya que es de recordar que la Cn. establecía que los tres partidos políticos que obtuvieran mayoría de votos en la elección presidencial debían proponer las ternas para integrar al TSE.

Con las modificaciones, el TSE seguirá siendo integrado por cinco magistrados, pero tres de ellos, incluido el presidente, serán elegidos mediante un proceso público y los otros dos por la Asamblea Legislativa con mayoría calificada, a partir de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.

Las declaraciones de Lira van en el sentido que Nuevas Ideas será el que decidirá a quien pone y a quién quita, de acuerdo a sus intereses.

“Como lo hicieron con la magistrada presidente del actual Tribunal Supremo Electoral (Roxana Soriano) que no les importó que ella en su momento corriera como precandidata a diputada, no le importó que tuviera un récord partidario y ahora es la que va a dirigir todo el escenario y logística de las próximas elecciones”, enfatizó Lira.

Roxana Soriano ha sido precandidata a diputada del partido Nuevas Ideas en 2021, tras no quedar, el Gobierno la colocó en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como comisionada, luego, la Asamblea Legislativa la trasladó a la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR); para después, trasladarla al Tribunal Supremo Electoral (TSE) también como presidenta del organismo colegiado. Es decir, es una persona cercana y de confianza del Gobierno y del oficialismo.

“En este momento está en juego la poca democracia e institucionalidad que tiene El Salvador”, concluyó Francisco Lira.

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