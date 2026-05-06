Acuerdan ratificar reforma constitucional para nueva circunscripción y que TSE no sea a propuesta de partidos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para ratificar las reformas constitucionales al artículo 79 y 208, para crear una circunscripción especial para los salvadoreños en el exterior y que los partidos políticos no propongan a los magistrados del TSE, respectivamente.

Durante el estudio de la ratificación de la reforma constitucional, la mesa citó a representantes del Registro Natural de las Personas Naturales (RNPN), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la vicecanciller para que explicaran cómo se pretende beneficiar a la diáspora con estas reformas.

Es de contextualizar que los cambios serían al inciso 1° del artículo 79 de la Constitución de la República, que trata sobre una representación directa de la diáspora en la Asamblea Legislativa. Es decir, en el que se deja establecido que se crearán escaños para que salvadoreños en el exterior puedan postularse como candidatos a diputados.

Cabe destacar que, en las elecciones de 2024, el sufragio de los salvadoreños en el exterior que realizaron la modalidad de votación remota por internet automáticamente se asignó a diputados del departamento de San Salvador.

Con los cambios al artículo 79, los connacionales que en su Documento Único de Identidad (DUI) aparece la dirección de su residencia en el exterior podrán votar directamente por su representante en la Asamblea.

La primera aprobación de esta reforma, junto con la del Art. 208 para que los partidos políticos ya no propongan a los magistrados del TSE, se efectuó el pasado 29 de abril, en la plenaria 107.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, señaló que la reforma responde “a una visión de Estado”, porque busca la participación de la diáspora en la política en el país. La funcionaria sintetizó que esto se trata de “derechos civiles y políticos que debieron tener desde siempre”.

Mira aseguró que con los cambios en la normativa se le permitirá a Cancillería trabajar de la mano con los residentes en el exterior, pues muchos de ellos tienen planes de residir nuevamente en El Salvador para vincularse de nuevo con el país.

Mientras que el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, afirmó que la institución brindará las herramientas a la diáspora para que pueda participar en las elecciones de 2027.

Actualmente, el RNPN realiza diversas acciones en el exterior para facilitarle a la diáspora la obtención de su Documento Único de Identidad (DUI), informó Velasco en la Comisión Política.

El funcionario explicó que los salvadoreños que viven fuera del país cuentan con 24 centros de servicio para tramitar su documento: hay 18 en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en México, uno en Milán y tres en España. Próximamente, se habilitará el servicio de renovación y reposición del DUI en línea, tanto a nivel nacional como en Estados Unidos. Esta modalidad permitirá a los salvadoreños en el exterior realizar su trámite desde su teléfono móvil o computadora y recibir su documento en su domicilio.

En la elección de 2024, los salvadoreños en el exterior representaron 331,756 votos de un padrón de 741,094 salvadoreños.

Mientras que la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, explicó que como organismo colegiado implementarán la reforma constitucional.

La funcionaria indicó que en el padrón electoral se encuentran 6,496,533 salvadoreños registrados. De esa cifra, 5,535,605 residen en el territorio nacional y 960,928 en el exterior.

Detalló que, solo en Estados Unidos, hay alrededor de 919 mil ciudadanos con DUI y dirección en el extranjero, una cifra que supera la población de varios municipios del país.

En ese sentido, señaló que el sistema electoral se basa en la población dentro del territorio nacional, pero en el caso del exterior se rige por el registro electoral. Asimismo, subrayó que corresponde a la Asamblea Legislativa definir los requisitos aplicables en este ámbito. Es decir, se debe reformar el Código Electoral.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recordó que la reducción de diputados de 84 a 60 respondió al objetivo de mejorar la representatividad de los votantes y generar ahorro para el país.

Castro destacó que el TSE debe actuar como árbitro y regirse por las reglas que emanan de la Asamblea Legislativa, especialmente en lo relacionado con la distribución de escaños, la consignación de votos y la representación.

En ese contexto, enfatizó la importancia de definir con claridad la participación de la diáspora, considerando que 60 diputados es una cifra adecuada, pero que también sería injusto reducir la representación de departamentos con menor número de escaños, en comparación con otros que cuentan con mayor cantidad de diputados.

De momento, Castro informó que estos temas los “verán más adelante” en la Comisión.

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