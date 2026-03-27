TSE y PDDH firman convenio para asegurar la transparencia en elecciones

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El pasado miércoles se firmó un convenio de cooperación entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Durante el acto, la magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, suscribió el acuerdo junto a la titular de la PDDH, Raquel Caballero, en el marco de la preparación de las elecciones generales de 2027.

En su intervención, Soriano destacó que “más que formalizar un convenio, es un compromiso histórico con la democracia, con los derechos humanos y con el futuro de nuestra nación”.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación entre ambas instituciones y facilita la colaboración técnica y operativa durante el proceso electoral. Asimismo, busca fortalecer las acciones orientadas a promover y garantizar el respeto de los derechos políticos de la ciudadanía, a través de la observación electoral.

Entre los puntos clave del convenio se incluye el impulso de la observación electoral como herramienta fundamental para asegurar la transparencia y legitimidad de los comicios.

Calendario electoral

Según el calendario electoral, del 6 de marzo al 29 de julio de 2026 los partidos políticos deberán desarrollar sus elecciones internas, cuyo plazo de convocatoria vence el 7 de abril de 2026.

El próximo 27 de marzo se notificará a los partidos políticos el número de concejales por municipio. Asimismo, el 31 de agosto de 2026 será la fecha límite para inscribir nuevos partidos políticos; a partir de ese día quedará suspendido este proceso hasta abril de 2027.

El 12 de febrero de 2027 será el último día permitido para la publicación de encuestas electorales, de acuerdo con el Código Electoral. El 27 de febrero de 2027 vencerá el plazo para la sustitución de candidatos ya inscritos.

El 28 de febrero de 2027 se celebrarán las elecciones generales, en las que se elegirán diputaciones a la Asamblea Legislativa, integrantes de los concejos municipales y autoridades del Ejecutivo, tanto con voto nacional como en el exterior.

Entre el 1 y el 12 de marzo de 2027 se llevará a cabo el escrutinio final, que incluirá la presentación de actas municipales, así como la tramitación de recursos y la vigilancia del proceso.

Finalmente, el 7 de abril de 2027 se realizará la declaratoria oficial de resultados y la entrega de credenciales a las autoridades electas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...