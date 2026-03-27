Explosión en cohetería ilegal deja dos muertos en Ciudad Delgado

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Saúl Méndez

Colaborador

En la tarde de este jueves 26 de marzo se registró una explosión en una cohetería ilegal ubicada en la colonia San Francisco, en Ciudad Delgado. Datos preliminares detallan el fallecimiento de un hombre y una mujer, mientras que otras siete personas resultaron con quemaduras de moderadas a graves.

Equipos de Comandos de Salvamento informaron que se movilizaron hacia la colonia San Francisco tras el estallido en una cohetería local. Los socorristas brindaron asistencia prehospitalaria inmediata a los heridos y aseguraron el perímetro para prevenir mayores riesgos. Al menos tres personas presentaban quemaduras graves, por lo que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

«Al llegar al lugar de los hechos, los elementos de rescate se encontraron con un incendio activo en un inmueble utilizado para la fabricación artesanal de productos pirotécnicos. La complejidad de la situación radicaba en la presencia de pólvora y químicos reactivos», explicaron.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador aseguró que, debido a la naturaleza altamente inflamable de los materiales almacenados, se realizaron intensas labores de liquidación y enfriamiento.

«El incendio en la cohetería ha sido controlado. Actualmente, los equipos continúan con labores de remoción de escombros para eliminar riesgos», informó la entidad en horas de la tarde del jueves.

También explicaron que, al inspeccionar el lugar, no se identificó fuego activo, sino únicamente acumulación de humo. Asimismo, se realizaron evaluaciones para descartar una posible reignición.

«Removemos escombros para liquidar focos aislados en cohetería ilegal de productos pirotécnicos y realizamos ventilación controlada de la estructura, a fin de disipar humo y gases generados por su combustión», mencionaron.

Autoridades de Protección Civil confirmaron un balance final de siete personas lesionadas y dos fallecidas en el lugar. Las autoridades hicieron un llamado a adoptar medidas preventivas rigurosas para evitar este tipo de accidentes, así como al cumplimiento de la normativa vigente.

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