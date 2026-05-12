Amenazan con despedir al Dr. Aguirre tras denunciar desabastecimiento de medicamentos en el ISSS

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Samuel Amaya

@SamueAmaya98

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del pueblo Salvadoreño (CONADESA) informó que su líder y secretario general de SIMETRISSS, el Dr. Rafael Aguirre enfrenta un proceso de despido, iniciado tras el cambio de jefatura.

El Dr. Aguirre ha sido la voz en el último año del gremio médico, ha denunciado despidos de médicos y enfermeros, procesos arbitrarios dentro del sistema de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), así como la falta de medicamentos en las farmacias; situación que lo ha llevado a una amenazada de despido, según lo reveló este lunes en una conferencia de prensa.

El profesional de la salud destacó que actualmente, el sistema de salud atraviesa una “profunda incertidumbre laboral”. Pues muchos son despedidos de la noche a la mañana bajo la modalidad de supresión de plaza y en su mayoría no les brindan las indemnizaciones laborales correspondientes.

“Hablamos de padres y madres de familia que entregan su vida al servicio público y muchos de ellos han enfrentado pandemias, crisis hospitalarias y enormes carencias y que hoy son tratados con indiferencia y sin respeto a sus derechos laborales”, comentó el Dr. Rafael Aguirre.

Desde que entró Bukele al Gobierno, se han despedido a más de 8 mil trabajadores del sistema de salud. Sobre el tema, el profesional señaló que “cada despido significa menor capacidad de atención, más sobrecarga laboral, más retraso de consultas, cirugías y procedimientos y un deterioro progresivo de la calidad de atención de la población salvadoreña”.

A la vez, denunció que ahora, se suma él como parte de las víctimas de despidos, ya que dentro del ISSS se ha abierto un proceso para despedirlo; esto habría iniciado previo a la marcha del primero de mayo, como un intento de desestabilizar la expresión del gremio médico en las calles.

“Situación que interpretamos como parte de una estrategia de persecución contra quienes levantamos la voz en defensa de los trabajadores y del derecho a la salud del pueblo. Queremos dejar en claro que defender derechos laborales y la salud pública, no es un delito. Señalar las deficiencias del sistema no es desestabilizar, es cumplir con una responsabilidad ética y de frente al país”, añadió Aguirre.

A su juicio, este proceso de despido iniciado en su contra, “es injusto y amañado, algo que no se debería de dar en un país que se jacta de ser un país con derechos. Quienes deben estar sentados en el banquillo de los acusados, es la directora general del Seguro Social (Mónica Ayala), la subdirectora general del ISSS, el gerente de salud y los encargados de la compra de medicamentos”.

“Pero el doctor Aguirre que hace denuncia de la falta de anastrozol, un medicamento para combatir el cáncer de mamá, que hace la denuncia de la falta de insulina y en general de la falta de medicamentos dentro del Seguro Social, a él sí hay que hacerle una persecución política y jurídica para que se calle”, lamentó Aguirre.

A pesar de que le hayan iniciado dicho proceso, “déjenme decirle que no me voy a quedar callado; la salud de la población salvadoreña se merece esto y mucho más y estoy dispuesto a ofrendar mi vida y mi situación por tal de que los derechos de la salud de la población se respeten”, añadió.

Las razones por las cuales se le ha promovido un proceso de despido es que “el trabajador, en su calidad de médico especialista del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSS, no tiene dentro de su atribución funcional, la administración del sistema de abastecimiento nacional (1), la atribución en comunicación institucional en materia de inventarios (2) ni la divulgación pública de información logística interna”.

“Estos son los tres “delitos” de los cuales se me acusa y por lo tanto, me han iniciado un proceso de despido de la institución”. El Dr. Aguirre atiende al mes alrededor de 350 pacientes; un aproximado de 15 a 20 pacientes diarios, los cuales, no deja de ver sin importar que él sea líder y con fuero sindical.

“Yo en ningún momento he utilizado mi fuero sindical para dejar de lado la responsabilidad de ver a mis pacientes en las clínicas y en el área de hospitalización”, sostuvo Aguirre. De momento, el médico sigue atendiendo a sus pacientes y lo hará hasta que lo despidan completamente.

Aguirre lamentó que se nacionalicen a médicos extranjeros “para atacar médicos nacionales”. Aguirre denunció que la jefatura que estaba en el cargo fue cambiada de lugar y colocaron a un médico extranjero nacionalizado, y este procedió a hacer este proceso de destitución. “Y él mismo con sus propias palabras expresa: -yo no tengo las herramientas jurídicas para determinar si esto procede o no, por lo tanto. lo tengo que pasar a jurídico”.

En ese contexto, señaló que “el contrato colectivo le da la herramienta y le dice, -usted en este momento, le doy la investidura para que usted sea juez en esta situación y decida cuál es el proceso-. Si hay un lugar para conceder el despido, pues despida. Si no hay pruebas que sustenten ese despido, pues no lo haga”, explicó Aguirre.

La oficina jurídica realiza “toda una aberración”, en el sentido que le piden al Dr. comprobar que es, por ejemplo, comunicador institucional y que tiene acceso a los inventarios de medicamentos; sin embargo, las denuncias las ha hecho, porque la misma población usuaria lo ha denunciado en redes sociales y en la consultas.

Como gremio médico, informaron que enviarán correspondencia al Ministerio de Trabajo, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por el caso del Dr. Aguirre.

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