CONADESA denuncia campaña de difamación y ataques de troles

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Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud (CONADESA), organización que exige mejoras en el sistema público de salud, condenó ante la opinión pública, nacional e internacional los ataques contra sus integrantes, los cuales, según denunció, estarían siendo ejecutados por el gobierno en turno mediante troles, granjas de bots y el uso del aparato estatal con fines de difamación.

La organización aseguró, a través de un comunicado, que estas acciones buscan obstaculizar su trabajo comunitario mediante campañas de desprestigio dirigidas a sus miembros.

“No nos extrañaría que impulsen procesos jurídicos amañados, fabricados contra integrantes de CONADESA”, alertó la organización, al referirse a lo que calificó como un creciente ambiente hostil contra quienes denuncian irregularidades en el sector salud.

Desde su fundación, la agrupación ha denunciado la escasez de insumos y medicamentos, así como presuntas arbitrariedades contra el personal sanitario, entre ellas despidos masivos.

A inicios de 2026, CONADESA reportó el despido de más de 7,700 trabajadores de la salud durante 2025.

“Las difamaciones son una señal de que, como CONADESA, vamos por el camino correcto; también reflejan que la población comienza a reaccionar ante la inminente privatización de la salud y rechaza estas iniciativas”, afirmó la organización.

“Recientemente hemos observado ataques mediáticos contra nuestros integrantes; la difamación se ha vuelto recurrente. Entendemos que esto ocurre porque hemos visibilizado los impactos que tendría la privatización de la salud en la población salvadoreña”, añadió.

Concluyó que “la élite económica y sectores emergentes ven amenazadas sus ganancias con la comercialización de medicamentos y reaccionan ante nuestra postura contra la privatización; están activando sus mecanismos de influencia política. Como CONADESA, somos conscientes de esta arremetida”.

Investigaciones periodísticas han evidenciado la existencia de una red de cuentas en redes sociales que ataca a periodistas, defensores de derechos humanos, actores políticos y ciudadanía crítica, con capacidad de generar hasta 30 mensajes por hora desde una sola cuenta.

Según el medio Factum, se trata de una estructura que difunde miles de mensajes de forma coordinada y cuyo centro estaría vinculado a la cuenta oficial del presidente Nayib Bukele, con conexiones hacia instituciones como la Fiscalía y la Policía. Estas dinámicas han derivado en amenazas que han provocado el desplazamiento de periodistas y ciudadanos. Cuando no ejecutan ataques, estas cuentas se dedican a amplificar mensajes favorables al mandatario, quien en el pasado se autodenominó “líder del Ejército de troles”.

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