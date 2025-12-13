Avanza la construcción del Plan Nacional de Salud de CONADESA

Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), integrada por organizaciones sindicales de salud y movimientos sociales y comunitarios, presentó este 12 de diciembre los primeros avances en la elaboración de su Plan Nacional Multisectorial de Salud, una propuesta que busca ofrecer una respuesta integral e intersectorial a los desafíos del sistema público de salud, actualmente amenazado por iniciativas de privatización.

La organización trabaja de la mano con comunidades y especialistas para construir un plan basado en evidencia y alineado con las necesidades reales de la población salvadoreña.

Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS y vocero de CONADESA, explicó que la iniciativa surge en un momento especialmente complejo para la salud pública en El Salvador.

“La crisis por dengue, el resurgimiento de la malaria en zonas históricamente controladas, el aumento sostenido de enfermedades crónicas no transmisibles, los brotes de diarrea asociados a fallas en el suministro de agua potable y la progresiva precarización de los servicios de salud han encendido señales de alerta que no pueden seguir siendo ignoradas”, detalló el médico internista.

Las organizaciones que integran CONADESA sostienen que, frente a este panorama, el país requiere más que respuestas aisladas: necesita un “Plan Nacional Multisectorial de Salud” capaz de ordenar prioridades, coordinar recursos, articular instituciones y definir un rumbo estratégico de largo plazo.

“Desde CONADESA hemos asumido esta responsabilidad con seriedad, rigor técnico y visión de país”, enfatizó Aguirre.

“Informamos hoy (ayer) al gremio médico, a las instituciones nacionales y a la población salvadoreña que hemos avanzado de manera significativa en la elaboración del Plan Nacional Multisectorial de Salud, un esfuerzo que reúne aportes de profesionales clínicos, expertos en salud pública, organizaciones comunitarias, academia, gremios de trabajadores, sectores productivos y actores sociales clave”, añadió.

La organización advirtió que el deterioro de los indicadores sanitarios en los últimos años exige explicaciones claras. Los especialistas que lideran la iniciativa coinciden en que el problema no obedece únicamente a factores biológicos o epidemiológicos.

“La crisis de dengue que vivimos no es una simple consecuencia del aumento de zancudos; es el reflejo directo de deficiencias estructurales en la gestión ambiental, la falta de campañas sostenidas de prevención, los recortes en programas vectoriales y las debilidades en la vigilancia epidemiológica”, señaló.

Agregó que se requiere acceso a información sanitaria transparente, objetiva y actualizada para una toma de decisiones oportuna.

Iván Solano Leiva, infectólogo y presidente de COLMEDES, insistió en que El Salvador no puede seguir improvisando en materia de salud.

“Un país que reacciona siempre tarde paga con vidas humanas sus vacíos organizativos”, afirmó la vocería de CONADESA.

Por ello, el plan que construyen las más de 50 organizaciones que conforman la coordinadora parte de principios esenciales como la planificación estratégica, el análisis técnico, la participación social, la intersectorialidad, la equidad y la transparencia.

Entre los avances más importantes presentados este viernes 12 de diciembre, destacan:

Marco conceptual del Plan Nacional Multisectorial de Salud

CONADESA definió una estructura basada en los determinantes sociales de la salud, reconociendo que el bienestar depende no solo del sistema sanitario, sino también del acceso a agua, alimentación, transporte, ambiente sano, educación, empleo y condiciones de vida.

“El plan incorpora la visión de que la salud es una responsabilidad compartida por el Estado, las comunidades y todos los sectores del país”, señalaron.

Diagnóstico nacional con enfoque territorial

“Vamos a completar la primera versión del diagnóstico situacional, que integra datos de recursos humanos, infraestructura, insumos, gestión y gobernanza”, detalló la organización.

Por primera vez, los hallazgos se organizan con enfoque territorial, lo que permitirá identificar zonas de mayor vulnerabilidad y orientar las intervenciones de manera más efectiva.

Mesas técnicas multisectoriales

“Estableceremos el funcionamiento de mesas donde participan salud, medio ambiente, municipalidades, educación, agricultura, organizaciones sociales y expertos en gestión de riesgos”, explicó Aguirre.

La organización aseguró que esta estructura garantiza que el plan no sea únicamente un documento médico, sino un instrumento para todo el Estado.

Líneas estratégicas preliminares

CONADESA definió ejes fundamentales como el fortalecimiento del primer nivel de atención; la recuperación de programas de vigilancia epidemiológica; la modernización de la red hospitalaria; la dignificación del recurso humano; y la promoción de la participación social y comunitaria, entre otros.

Proceso participativo ampliado

“Más de 30 organizaciones han aportado insumos clave. El plan no se construye desde un escritorio: se construye escuchando a quienes viven la realidad sanitaria todos los días”, afirmó la coordinadora.

Diálogo intersectorial

“A pesar de haber entregado cartas a instituciones gubernamentales como el Ministerio de Salud, ISSS, Presidencia, Ministerio de Trabajo y Asamblea Legislativa solicitando reuniones, a esta fecha no hemos recibido respuesta alguna. Solo la Organización Panamericana de la Salud expresó su disposición al diálogo”, detalló la organización.

“Desde CONADESA reiteramos que este esfuerzo no es partidario ni coyuntural; es un compromiso ético con la vida y la salud de la población salvadoreña”, aclaró Aguirre.

“Nuestro objetivo es entregar al país un plan serio, ejecutable, técnicamente sólido y socialmente legítimo”, agregó.

“Hoy enviamos un mensaje claro: El Salvador aún puede corregir su rumbo sanitario. Estamos avanzando y seguiremos convocando a todos los sectores que deseen aportar”, sostuvo el médico.

“Un país que planifica es un país que se cuida. Un país que dialoga es un país que se fortalece. Un país que construye en conjunto es un país que progresa. La salud del pueblo salvadoreño merece visión, responsabilidad y unidad, y en ese camino seguiremos firmes”, concluyó CONADESA.

