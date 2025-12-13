Teatro Poma entrega Premio Ovación y Certamen Bienal al talento salvadoreño

Compartir

Fundación Poma y Teatro Luis Poma entregaron el XVI Premio Ovación y el IV Premio del Certamen Bienal de Dramaturgia, ambos reconocimientos son el fruto de proyectos de escritura teatral de El Salvador.

A lo largo de 2025, el Teatro Luis Poma, programa artístico y cultural de Fundación Poma, dinamizó la escena teatral salvadoreña con una de las carteleras más variadas de los últimos años: 17 espectáculos, divididos en tres actos. El cierre de esta temporada fue la entrega de dos importantes premios que contribuyen al crecimiento de las artes escénicas en El Salvador.

Gabriela Poma, representante de Fundación Poma y miembro del jurado de ambos galardones, dijo durante la ceremonia que se reconoce el talento, la imaginación y el imparable espíritu creador de los artistas salvadoreños.

“Hace 17 años, bajo el liderazgo de Ricardo Poma, observábamos que uno de los principales tropiezos para el desarrollo de las artes escénicas radica en la falta de medios de producción. Fue para contribuir a remediar este obstáculo creativo que se instituyó el Premio Ovación”, explicó Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma.

Este año, siete proyectos fueron postulados para este reconocimiento que facilita un premio de $5,000 para la ejecución de un proyecto artístico. Las propuestas incluyeron montajes lúdicos, relatos íntimos, vidas estudiantiles, comedia musical y visiones sobre la condición migratoria.

El jurado del Premio Ovación, conformado por el psicólogo y actor Boris Barraza; la actriz, Regina Cañas; el productor y escritor, Luis Javier Funes; y Gabriela Poma, candidata al Doctorado del departamento de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad de Harvard, definió como ganador el proyecto “Los que quedan”, presentado por las artistas Ale Pinto y Adri Cortez.

“El proyecto reúne la identidad, la fantasía, la historia y la migración en un formato novedoso, vibrante y contado de una manera profundamente humana”, detalló la representante de Fundación Poma y del jurado, Gabriela Poma.

Salomón agregó que la dramaturgia ha crecido de manera contundente. En esta IV edición del Certamen Bienal de Dramaturgia, las piezas abordaron temáticas variadas: dramas históricos, comedias surrealistas, retratos íntimos de la adolescencia millennial, entre otros.

Después de evaluar nueve textos, el jurado, conformado por el actor y escritor, Carlos Velis; el actor y dramaturgo, Otto Rivera; la actriz y productora, Sara Sol; y Gabriela Poma, reconoció como ganador el texto “Instituto Nacional”, escrito por Alejandro Córdova, bajo el pseudónimo de “Darío”.

El jurado valoró una obra–espejo de la realidad de muchos jóvenes salvadoreños, con personajes muy bien definidos, historias de gran contraste, con conflictos muy bien resueltos y que invita a la reflexión. Además de recibir una presea y un premio de $500, la obra de Córdova será publicada de manera impresa.

“Localmente, la creación escénica ha evolucionado mucho estos últimos años (…) Visitantes de toda Centroamérica —ya sean profesionales o amantes del teatro— se sorprenden al descubrir la calidad de nuestros actores, dramaturgos, diseñadores y técnicos”, recalcó Salomón.

Durante la ceremonia, los asistentes disfrutaron de dos intervenciones artísticas: primero, la lectura del texto “El arte encuentra la forma», escrito por el actor y director, Fer Rodríguez, e interpretado por los jóvenes estudiantes de actuación en DCA Teatro Musical: Ernesto González, Masiel Somosa, Alisson Argueta y Gabriel Pinto; luego, bajo la dirección de Edgar Sopón, un ensamble coral conformado por 16 cantantes interpretó algunos movimientos icónicos de la obra Carmina Burana, de Carl Orff.

