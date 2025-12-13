Feria del Libro en Antiguo Cuscatlán reunió editoriales y escritores nacionales

Compartir

Por: Iván Escobar

“Menos clicks más y más libros” se denominó la Feria del Libro de la Cámara Salvadoreña del Libro (CAMSALIBRO) celebrada recientemente en Antiguo Cuscatlán, y que reunió a escritores nacionales, editoriales independientes, librerías y emprendimientos culturales.

La feria del libro se llevó a cabo del 5 al 7 de diciembre del corriente mes, en el Palacio Municipal de las Artes, con apoyo de la municipalidad, en la que participaron como ponentes editoriales y librerías como: Clásicos Roxsil, Equipo Maíz, Índole Editores, Editorial Ojo de Cuervo, Anonimato Editores, Los Rebusca Estudio, Alkimia Libros, Editorial La Chifurnia, Distribuidora El Independiente, AGEAC, Ramillete Libros, Friki Land y las editoriales de Universidad Don Bosco y Librería de la UCA.

Durante estos tres días, los salvadoreños tuvieron acceso a la más variada oferta editorial y literaria, tanto de títulos clásicos, universales, como nuevas propuestas editoriales. También contó con conversatorios, presentación de libros, exposiciones, y actividades culturales que dieron realce a la jornada.

Entre las presentaciones de libros podemos mencionar: “Doy Fe: Testimonio, teología y música en las comunidades de Bases”, de Paulino Espinoza; “Mitos y leyendas “Más allá del Cipitío y la Siguanaba”, una propuesta novedosa y llamativa de Javier Galeano, un vendedor del centro de San Salvador, que ha llevado su experiencia de vida a las letras, y al rescate de la mitología salvadoreña. Es autor del libro: “Crónicas de un vendedor callejero”, presentado en esta feria. Clásicos Roxsil, presentó el Libro: “Heridas de guerra”, una propuesta del escritor Lenin Adalberto Mejía, el poeta Mario Zetino presentó su libro: “El Corazón del Universo”.

La artista visual Tessi Morales presentó los proyectos: “Tipología nacional”, una serie de imágenes en postales del fotógrafo y artista visual Antonio Mena, quien presente a través de la postal fotográfica, retratados de personajes urbanos y que recoge la cotidianidad e identidad de las ciudades contemporáneas. También Tessi habló de su proyecto “Foto Relatos” que contiene una seria de imágenes fotográficas, de variedad de estilos y contenido, elementos y narrativa visual urbana o composiciones creativas acompañadas de poemas y relatos cortos, explicó la artista.

Mario Quiteño durante el conversatorio de narrativa “Del níspero a la transhumancia”; “Una alondra y un lucero”, libro de Elba Guadalupe Espino; “Dentro de la voz de Amada Libertad”, fueron libros que se presentaron el día sábado 6 de diciembre. Este último fue presentado por el poeta Alberto López Serrano, y Argelia Quintana, madre de la poeta revolucionaria.

Efraín Caravantes presentó su libro: “Casa” bajo el sello editorial Kalina; y la Editorial de la Universidad Don Bosco presentó el libro: “El espejo roto”, de Nelson López y JuanRa Maldonado. El poeta Otoniel Guevara presentó el libro: “Sobre la tierra”, de editorial La Chifurnia.

El escritor Ilich Rauda, presentó su libro: Miniaturas Ficcionales, de Editorial Índice Libertario. La feria del libro cerró con dos conversatorios, uno a cargo del Club de Lectura de El Salvador, con el título “La experiencia de ser lector”, y “Narración, memoria y pertenencia”, a cargo de la CAMSALIBRO y Bibliófilos SV, donde participaron escritores nacionales que compartieron experiencias literarias. Además, en los stands estuvieron a disposición libros y propuestas novedosas.

