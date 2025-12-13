Cambian de alcalde interino en San Salvador Este

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El partido Nuevas Ideas (NI) decidió destituir al alcalde interino de San Salvador Este, Marvin Elías Aragón, en la 53 sesión del consejo de la alcaldía, y nombró en su lugar a Wilmer Alexis Rodríguez Hernández.

Esta es la segunda vez que destituyen al alcalde, la primera destitución fue de José María Chicas, quien fuera destituido luego de verse involucrado en un caso de maltrato animal de un refugio de animales en Ilopango, administrado por la alcaldía.

Cayetano Cruz, concejal del FMLN, señaló que el cambio de alcalde constante en la alcaldía d San Salvador Este responde a una intención de Nuevas Ideas de mantener a alguien a fin a los intereses del partido, pues no se presentaron razones para la destitución de Aragón.

Aragón se mantuvo alejado del concejo municipal. Afirmó que, si bien no hubo confrontaciones, tampoco existió una iniciativa para trabajar de manera conjunta como concejo.

El concejal efemelenista señaló que la población del municipio manifiesta preocupación por todos los constantes cambios de alcalde, pues cada uno posee una visión diferente de gestión y no han observado propuestas de trabajo en el municipio.

Añadió que en la población se observa un sentimiento de abandono y de falta de obras, producto de los pocos recursos para las alcaldías, pues muchas de sus labores fueron retomadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y más reciente por la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES).

