Hombre asesinó a su hijo luego de departir bebidas embriagantes

La Policía Nacional Civil detuvo a Miguel Ángel Sánchez Chávez, de 50 años, luego de asesinar a su propio hijo en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este, tras departir bebidas embriagantes.

La víctima es un hombre de 28 años, quien fue lesionado con un corvo por su padre, Miguel Ángel Sánchez Chávez, con quien departía bebidas alcohólicas, discutieron y lo atacó, informó la institución policial a través de su cuenta oficial de X.

En el hecho, la compañera de vida del victimario también resultó lesionada, confirmó la PNC. El responsable ya fue capturado y será remitido por el delito de homicidio.

Un día antes, en Sonsonate, las autoridades también reportaron el asesinato de una mujer de 22 años en San Juan Nonualco, La Paz. La PNC dio seguimiento al caso e identificó al responsable y se procedió a su captura. El sujeto fue identificado como Isaías Alexander Mejía Cerna, quien era, presuntamente, pretendiente de la víctima y, al no ser correspondido, la atacó con arma blanca.

Al consultar con los registros, el sujeto tenía una captura por agrupaciones ilícitas en 2007; además de eso, cuando fue detenido en 2009 y 2011 se hacía acompañar por “homeboys” de la pandilla 18. “Este será otro delito por el cual tendrá que responder”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

“No vamos a tolerar ningún hecho de violencia y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será llevado ante la justicia y puesto tras las rejas”, puntualizó el funcionario.

Hasta noviembre, la Policía Nacional Civil reportó al menos 62 homicidios durante el 2025; a estos, se le suma el ocurrido en Santa Isabel Ishuatán el 11 de diciembre y el de San Juan Nonualco el pasado 10 de diciembre.

Las autoridades informaron que también se capturó a tres presuntos miembros de pandillas en diferentes puntos del país. El primero de ellos en San Cristóbal, Cuscatlán Sur, se detuvo a Julio Alejandro Ángel González, alias “el Coludo”, de la MS13, con antecedentes desde el 2017 por tráfico ilícito de drogas, portación ilegal de arma de fuego. El segundo fue en Cojutepeque, Cuscatlán Sur, se detuvo a José Adolfo Miranda Castañeda, alias “Slayer”, de la 18R. Y el tercero, en el Barrio Las Flores, La Unión Sur, se capturó a Jonas Eliseo Barrientos Trujillo, alias “Cheyo”, de la MS13, quien tiene antecedentes delincuenciales desde 2011 por lesiones y amenazas.Todos los sujetos serán remitidos por agrupaciones ilícitas.

