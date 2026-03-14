Los homicidios ocurridos en enero, febrero y marzo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En las dos primeras semanas de marzo, la Policía Nacional Civil reporta 7 homicidios en todo El Salvador; los dos últimos sucedieron en Usulután y en Cuscatlán.

El más reciente homicidio reportado por las autoridades fue en Usulután Este. La víctima fue un hombre de 40 años quien recibió disparos con arma de fuego. Por este hecho, fue detenido, José David Machado Alvarado, de 27 años de edad, presunto responsable del homicidio. El arma de fuego fue ubicada envuelta en una bolsa plástica y cubierta con piedras. Fue capturado en el distrito de Ozatlán, Usulután Este. Será remitido por homicidio.

También, la PNC reportó otro homicidio en Suchitoto, Cuscatlán Norte. La víctima fue un hombre de 25 años que fue lesionado con un corvo el pasado martes 10 de marzo. Fue trasladado a un hospital de San Salvador y murió la madrugada del 12 de marzo.

El responsable del crimen violento fue identificado como Manuel de Jesús Torres López, de 39 años, quien fue capturado de inmediato por el delito de lesiones; sin embargo, con la muerte de la víctima será remitido por homicidio. “Todo el que cometa un crimen enfrentará la justicia”, dijo la institución policial en sus redes sociales.

En lo que va del mes de marzo se registran 7 homicidios. El primero de marzo se reportó en San Pedro Puxtla, Ahuachapán Sur. La víctima fue un hombre de aproximadamente 65 años quien fue lesionado con arma blanca. El segundo homicidio reportado fue en Atiquizaya, Ahuachapán Norte, la víctima fue un hombre quien se encontraba en una venta de granos básicos y tuvo problemas con el dueño quien lo lesionó con un objeto contundente, falleció en el lugar. El tercer homicidio ocurrió el 3 de marzo, en Metapán, Santa Ana Norte. La víctima fue un hombre a quien se le lesionó con un objeto contundente falleciendo en el lugar”.

De acuerdo con las investigaciones, en los tres casos se informó que las víctimas y los victimarios se encontraban bebiendo alcohol y fueron detenidos.

El 4 de marzo, la PNC informó que, en Teotepeque, La Libertad Costa, un hombre “falleció” tras atacar al personal policial que actuó en legítima defensa; por lo que, no fue contabilizado en la estadística diaria.

El sábado 7 de marzo, la PNC reportó el homicidio de una mujer de 39 años que fue encontrada en el cantón Buena Vista, de Santa Ana. La víctima fue identificada como Lorena Velasco Quinteros. Equipos policiales de Inteligencia e Investigaciones buscaron al responsable; pero a la fecha, no se han reportado capturas sobre este hecho.

El 10 de marzo, la PNC reportó otro homicidio en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte. La víctima fue un hombre que se encontraba dentro de una cervecería, cuando ingresó un sujeto que le disparó con arma de fuego y huyó en un vehículo. Por este hecho, fue detenido José Alfredo Robles Espinal, de 23 años.

Durante febrero, las autoridades registraron cinco muertes por violencia homicida, correspondientes a los días 2, 6, 8 y 23; el día 23 de febrero ocurrieron dos en la zona oriental. En ese mes, la PNC reportó dos “fallecimientos” de personas que atacaron a la corporación policial y esta, actuó en legítima defensa. Estas no fueron incluidas en la estadística diaria.

Según los datos de la PNC, enero cerró con cuatro homicidios. Mientras que el año 2025, según el Gabinete de Seguridad cerró con 82 homicidios a escala nacional, la mayoría son atribuidos por secuelas o efectos del alcohol.

Los siete homicidios ocurridos en marzo, suceden previo a cumplirse los 4 años del régimen de excepción, medida con la cual se han detenido a más de 90 mil presuntos pandilleros.

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