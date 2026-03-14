Félix Ulloa defiende en Chile el respeto a los DDHH y libertades públicas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró en una entrevista con la Televisión Nacional de Chile, que en El Salvador existe un pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas.

Ulloa brindó estas declaraciones durante su visita al país chileno como parte de su asistencia para la toma de posesión del presidente de ese país José Antonio Kast. El vicemandatario rechazó las acusaciones que han realizado organizaciones defensoras nacionales e internacionales sobre violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción.

Ulloa sostuvo que el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 solo limita garantías constitucionales a los miembros de pandillas.

“Hay un 100% de respeto a los derechos humanos y libertades públicas. Llevamos casi cuatro años en régimen de excepción y jamás se afectó la libertad de asociación, expresión o movilización”, dijo Ulloa.

A la vez, el funcionario tildó a la oposición de mentir sobre las violaciones a DDHH y desacreditó la situación de la prensa nacional. “La oposición va a decir mentiras. No hay un solo periodista detenido por su labor, jamás”, comentó.

Sin embargo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha informado sobre más de 40 periodistas que han tenido que salir del país por amenazas a su labor o la misma persecución política. Los defensores de derechos humanos y críticos al Gobierno han sido encarcelados en El Salvador, tal es el caso de Ruth Eleonora López, Enrique Anaya y Fidel Zavala.

Ulloa también defendió la posibilidad de Nayib Bukele en buscar un tercer mandato; el principal argumento de Ulloa fue que la población decidirá si sigue o si se quita. Dijo que se puede estar en el poder “de dos formas”, una de ellas, “por la fuerza” como las dictaduras o porque el pueblo “te ratifica”.

“Nosotros hemos abierto la posibilidad de que el presidente Bukele se presente para un tercer mandato. Si lo logra, será porque el pueblo lo decidió. No depende de él; si el pueblo dice que no, te retiras”, comentó Ulloa.

Bukele y la Asamblea Legislativa trastocaron la Constitución de la República y las leyes para que Bukele siguiera en el poder más allá de 2024; ya que su periodo constitucional culminaba en 2024, pero por las reformas, se prevé que siga en el poder hasta 2033, si decide postularse como candidato presidencial en 2027.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...