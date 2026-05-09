Las Setas de Sevilla recibe al elenco de «Berlín y la Dama del Armiño»

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino Álvaro Morte, mejor conocido como «el profesor», de la serie La Casa de Papel, de Netflix, encabezó la llegada del elenco protagónico de «Berlín y la Dama del Armiño», la tarde de este viernes 8 de mayo a las Setas de Sevilla para la premier Global.

Los fanáticos, quienes desde tempranas horas llegaron para agarrar el mejor ángulo se quedaron admirados al ver el nuevo corte de cabello de Pedro Alonso, quién llegó totalmente «rapado», pero con una gran actitud y aprovechó para saludar y tomarse una que otra selfie con quienes le gritaban «Berlín, Berlín, Berlín».

Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez, Marta Nieto y Álvaro Morte, también posaron ante las cámaras de todos los presentes en los alrededores de las Setas, también acompañados por los creadores de esta nueva temporada; Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Alonso, ha anunciado su retiro de la serie, lo que deja entre dudas a su audiencia en qué si la serie continuará, tras su estreno este próximo viernes 15 de mayo.

«Hemos dado la vuelta al mundo con esta saga y hemos vuelto a casa, pura justicia poética para acabar y decir adiós», externó Alonso.

Sevilla, ya cuenta desde este jueves con un amplio y riguroso circuito de seguridad. Para este sábado la artista Rosalía actuará sobre un escenario flotante en el río Guadalquivir, al que se espera que lleguen cerca de mil asistentes

Berlín, se estrena en 190 países, se traducirá a 30 idiomas. En su primera temporada está fue la serie más vista en el mundo en su semana de estreno y logró entrar en el top 10 de 91 países, y permaneció 7 semanas consecutivas en el top 10 mundial, de series de habla no inglesa y acumuló 348 millones de horas reproducidas y registró 53 millones de visualizaciones, estos datos han sido brindados por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz quién llegó a la premier.

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