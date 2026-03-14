Comunidades rurales mejoran sus sistemas de agua potable con apoyo de PRO-VIDA

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA informó que su Junta Directiva, junto a su directora ejecutiva, María Orellana, recorrieron las comunidades de la región Cabañas-Cuscatlán, donde recientemente se han realizado mejoras en sistemas de agua potable y perforaciones de pozos que hoy permiten a cientos de familias acceder a un servicio más digno y seguro, destacaron.

El recorrido inició en el Sistema Rural de Agua La Fuente Marianela García Díaz (ARAF), que abastece a 562 familias de las comunidades Las Américas, Marianela y San Rafael, en el cantón La Bermuda, distrito de Suchitoto, municipio de Cuscatlán Norte.

En este sistema se construyó una cisterna con capacidad de almacenamiento de 50 metros cúbicos, una caja de captación, una cerca perimetral para proteger la fuente de agua y aceras de acceso a las instalaciones del sistema de bombeo. Estas mejoras fortalecen el abastecimiento y garantizan mejores condiciones para el manejo del recurso hídrico en la comunidad.

Para las personas encargadas de administrar el sistema, estas obras en las mejoras de infraestructura también representan mayor tranquilidad para las familias que se ven seriamente afectadas por las sequías.

“Es un honor que esté acá con nosotros la Junta Directiva de PRO-VIDA y la directora, porque sabemos cuánto han apoyado a nuestras comunidades. Las mejoras que se le han hecho a nuestro sistema de agua son algo muy valioso, que ha ayudado a que hoy las familias tengan un mejor servicio”, expresó Elizabeth Franco, administradora del sistema de agua (ARAF).

Posteriormente, se visitó el área donde se perforó un pozo profundo para mejorar el abastecimiento del sistema de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Agua Caliente y Pepeshtenango (ARAPAC), en el cantón Pepeshtenango, distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte, que beneficia a 520 familias.

La jornada también incluyó una visita al Sistema de Agua de la comunidad San Francisco Echeverría, en el distrito de Tejutepeque, municipio de Cabañas Oeste, donde se perforó un pozo profundo y se instaló tubería para llevar agua potable a los hogares de 540 familias.

Además, se instalaron paneles solares que ahora generan la energía necesaria para el sistema de bombeo, lo que fortalece la sostenibilidad del proyecto.

Para las familias de estás comunidades, contar con agua en sus hogares a través de estos proyectos de impacto comunitario representa un cambio significativo en su vida diaria y les proporciona una mejor respuesta ante cambios repentinos de la estación seca en el país.

“Les agradecemos porque con este proyecto de agua, con la perforación del pozo y la planta solar para el bombeo, nos vemos fortalecidos. Sí nos ha cambiado la vida, porque tener agua en nuestra casa es algo muy importante”, expresó Catalina Alvarado, habitante de la comunidad Echeverría.

El apoyo a este sistema fue posible gracias a la gestión de PRO-VIDA y el Colectivo El Salvador Elkartasuna, con financiamiento del Gobierno de Navarra, otros ayuntamientos, la Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal (ARDM) y la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES).

PROVIDA es una asociación humanitaria que promueve procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos y resiliencia al cambio climático, desarrollo territorial.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...