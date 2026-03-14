Dirigente de VAMOS cuestiona al TSE por poner bajo reserva parte de Plan de Elecciones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La secretaria general del partido VAMOS, Cesia Rivas, alertó a la población a estar atenta no a los discursos del Tribunal Supremo Electoral, sino a las acciones que este hace, como, por ejemplo, poner bajo reserva parte del Plan General de Elecciones 2027 y no publicar el registro electoral.

Es de contextualizar que el Tribunal Supremo Electoral publicó parte del Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2027, pero para Rivas el documento incompleto brinda inseguridad y desconfianza en los partidos políticos.

El pleno de magistrados aprobó reservar partes del PLAGEL por “motivos de seguridad de la elección”, según informó la prensa nacional. El PLAGEL fue aprobado hace 8 meses, pero ha sido publicado hasta estos últimos días, el documento fue recortado y sería la primera vez que parte de la planificación electoral se mantiene bajo reserva y sin acceso de la ciudadanía, los partidos políticos y las mismas organizaciones fiscalizadoras del proceso.

Esto se da luego de que, el 6 de marzo, el TSE iniciara el periodo de convocatorias a elecciones internas de los partidos políticos que participarán en las elecciones de 2027. En ese evento, la presidenta del organismo colegiado, Roxana Soriano, informó que ya se habían alojado en el sitio web del TSE los documentos relacionados al proceso electoral de 2027; entre ellos, el calendario electoral y el PLAGEL.

Sin embargo, en los documentos subidos por el TSE no se detalla sobre los presupuestos específicos, las actividades y las cifras de personas que participarán en los 24 programas de la planificación electoral; lo cual, nunca ha estado bajo reserva.

El PLAGEL es un documento oficial del TSE que contiene información detallada sobre el presupuesto, la calendarización y los detalles de planificación de las etapas que integran un proceso electoral a escala nacional y en el extranjero.

El PLAGEL 2024 para el voto nacional contuvo 350 páginas y detalló las metas, los objetivos, proyecciones, indicadores, descripciones, cronogramas, presupuestos, estrategias y plan de contingencia para los programas antes, durante y después de las elecciones. Pero el PLAGEL 2027, el documento para el voto nacional, contiene apenas 112 páginas que, en teoría, resume todos los elementos anteriores.

El PLAGEL no detalla sobre cuándo se harán las capacitaciones para el personal y sobre la cantidad que se espera, tampoco brinda detalles específicos sobre los presupuestos; solo menciona que serán $125,393,165 para el voto nacional y $46,756,435 para el voto en el extranjero.

Tampoco se encuentra información sobre las proyecciones de cantidad de centros de votación, las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y electores; estos datos son importantes para los partidos políticos, ya que con ellos planifican la estrategia de vigilancia del voto en las JRV.

Sobre el tema, la secretaria general del partido VAMOS, Cesia Rivas, señaló que, una vez más, se debe poner atención no a lo que dice el TSE, sino a lo que hace. “El discurso muy bonito, hablar de transparencia y de fortalecimiento de la democracia, cuando en realidad sus acciones nos están demostrando que son peor que los mismos de siempre”, ya que los magistrados que estuvieron anteriormente (electos por ARENA, FMLN y GANA) nunca pusieron en reserva el PLAGEL.

Rivas considera contradictorio el hecho de que el TSE habla de ser diferente y de ser transparente mientras, a la vez, no rindan cuentas y oculten parte del PLAGEL. Rivas también denunció que no existe acceso al registro electoral, pues la última actualización es de hace dos años.

El TSE ha brindado solo el dato general del país, que serían 6,214,399; sin embargo, no se conoce al registro electoral detallado por departamento.

“El no tener acceso al registro electoral no es un tema de afectación solo a partidos políticos. Porque en el tema de los partidos políticos lo que se tiene es una fiscalización por ley, pero en realidad la afectación de no tener esos datos es para toda la población, porque al final estamos viendo que no cuadran los datos del Tribunal Supremo Electoral respecto a los datos del RNPN (Registro Nacional de Personas Naturales)”, comentó Rivas.

Al no haber datos por más de dos años, quiere decir que “cada día, ese registro está siendo modificado y debería ser modificado en el deber ser”, comentó Rivas, ya que del registro deben de salir las personas que han fallecido, las personas que han sido condenadas y a quienes, por ende, se le han quitado sus derechos políticos.

En ese sentido, Rivas consideró que la afectación es para todos ya que “vamos a ciegas a una elección en donde el único que tiene los datos es el RNPN, es el Tribunal Supremo Electoral y hoy nos podrían decir que hasta tenemos un padrón electoral de 10 millones, si quieren. ¿Cómo lo verificamos?”, cuestionó.

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