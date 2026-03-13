7 homicidios en primeros 12 días de marzo

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Según los datos de la Policía Nacional Civil, El Salvador reporta 7 homicidios en los primeros 12 días de marzo, cifra que supera los 5 reportados en todo febrero.

El último homicidio reportado por las autoridades fue en Usulután, Usulután Este. La víctima fue un hombre de 40 años quien recibió disparos con arma de fuego.

También, la PNC reportó otro homicidio en Suchitoto, Cuscatlán Norte. La víctima fue un hombre de 25 años que fue lesionado con un corvo el pasado martes 10 de marzo. Fue trasladado a un hospital de San Salvador y murió la madrugada del 12 de marzo.

Por este caso, se detuvo a Manuel de Jesús Torres López, de 39 años, quien fue será procesado por homicidio.

En lo que va del mes de marzo se registran 7 homicidios. El primero de marzo se reportaron dos homicidios en San Pedro Puxtla, Ahuachapán Sur y en Atiquizaya, Ahuachapán Norte. El tercer homicidio ocurrió el 3 de marzo en Metapán, Santa Ana Norte.

De acuerdo con las investigaciones, en los tres casos se informó que las víctimas y los victimarios se encontraban bebiendo alcohol y fueron detenidos.

El sábado 7 de marzo, la PNC reportó el homicidio de una mujer de 39 años que fue encontrada en el cantón Buena Vista, de Santa Ana. A la fecha, no se han reportado capturas sobre este hecho.

El 10 de marzo, la PNC reportó otro homicidio en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte. La víctima fue un hombre que se encontraba dentro de una cervecería, cuando ingresó un sujeto que le disparó con arma de fuego y huyó en un vehículo.

Durante febrero, las autoridades registraron cinco muertes por violencia homicida, correspondientes a los días 2, 6, 8 y 23; el día 23 de febrero ocurrieron dos en la zona oriental. Según los datos de la PNC, enero cerró con cuatro homicidios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...