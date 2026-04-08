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Nayib Bukele ofrece a Gustavo Petro trasladar a Colombia toda la población carcelaria

Redacción Nacionales 8 abril, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Nayib Bukele ofrece a Gustavo Petro trasladar a Colombia toda la población carcelaria 227 Vistas

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Redacción Nacionales

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Luego de las críticas del presidente de Colombia Gustavo Petro a Nayib Bukele por los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción, este, ofreció facilitar el traslado del 100% de la población carcelaria de El Salvador.

Es de contextualizar que Gustavo Petro, presidente de Colombia, se refirió a una nota periodística que sacó “El País”, donde afirmó que el 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros.

“Tener un 36% de personas presas inocentes, es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias”, dijo Petro.

Human Rights Watch (HRW) señaló en junio del año pasado que luego de entrevistas a agentes de policía, estos, describieron detenciones motivadas por el simple hecho de que “una persona tuviera un tatuaje de cualquier tipo, por información falsa incluida en fichas policiales y por llamadas anónimas no verificadas”.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele reaccionó en su red social X. “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana. En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del “amor y la vida”, comentó Bukele.

La única condición, enfatizó Bukele, es que “deben ser todos. Porque si se trata de ´campos de concentración´, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable”.

A juicio de Bukele, esta es “una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión”. El presidente Bukele niega las violaciones a los derechos humanos, a pesar de los centenares de testimonios de los que han estado presos en un centro de detención.

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