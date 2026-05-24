La estrategia de Irán para el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz dará forma a un nuevo orden regional

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TEHERÁN/Tasnim

Los planes y estrategias del Líder de la Revolución Islámica para la gestión del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz garantizarán el futuro de la región y un nuevo orden regional en el que los extranjeros no tendrán cabida, declaró un alto comandante iraní.

En un mensaje en conmemoración de los mártires de la reciente guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, el comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbia de Irán, el general de división Ali Abdollahi, hizo hincapié en la necesidad de continuar la resistencia, la vigilancia y la sabiduría para hacer frente a los enemigos estadounidenses y sionistas.

Refiriéndose a la guía del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, el general dijo que Irán asegurará el Golfo Pérsico y eliminará la explotación enemiga de esta masa de agua estratégica, al tiempo que brindará bienestar y progreso a todas las naciones de la región.

El comandante advirtió a los enemigos que los planes y estrategias del Líder para la «gestión del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz» darán forma al futuro de la región y a un nuevo orden regional y mundial en el marco de la estrategia «Irán Fuerte», haciendo hincapié en que las potencias extranjeras no tendrán ningún papel en ello.

El general de división Abdollahi añadió que las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán que se repitan experiencias históricas dolorosas y, si Dios quiere, impondrán la autoridad y el orgullo de la República Islámica de Irán al enemigo.

“Estamos preparados para dar una respuesta dura e infernal a cualquier agresión”, advirtió.

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