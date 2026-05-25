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(260522) -- LA HABANA, 22 mayo, 2026 (Xinhua) -- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel (4-d-frente), y el primer ministro cubano, Manuel Marrero (2-d-frente), participan en una concentración en la Tribuna Antiimperialista "José Martí", en La Habana, capital de Cuba, el 22 de mayo de 2026. Más de 250.000 cubanos participaron el viernes en una concentración en La Habana para rechazar la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro (2008-2018), denunciar el bloqueo económico estadounidense y ratificar el respaldo al proceso político cubano. (Xinhua/Joaquín Hernández) (jh) (jg) (da) (ce)

Gobierno cubano agradece a China donación inicial de 15.000 toneladas de arroz

Redacción Nacionales 25 mayo, 2026 Latinoamerica, Portada Comentarios desactivados en Gobierno cubano agradece a China donación inicial de 15.000 toneladas de arroz 275 Vistas

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LA HABANA7Xinhua

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó este domingo su gratitud al Gobierno y al pueblo chinos, tras la llegada a La Habana, capital del país caribeño, de las primeras 15.000 toneladas de arroz de un donativo de 60.000 dispuesto por la nación asiática como asistencia ante la crisis económica en la isla.

«En el espíritu de la firme voluntad política de construir conjuntamente la Comunidad de Futuro Compartido #Cuba-China, recibimos con profunda gratitud 15.000 toneladas de arroz enviadas por el pueblo, Partido y Gobierno de #China», escribió el mandatario en la red social X.

Según informó la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz, este cargamento será distribuido en todas las provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud, territorio ubicado al sur de Cuba.

El resto del donativo llegará en los próximos meses hasta totalizar las 60.000 toneladas prometidas en enero de este año por China como parte de los vínculos de cooperación y amistad entre ambas naciones.

Cuba atraviesa un escenario económico marcado por limitaciones financieras, dificultades de abastecimiento y nulo acceso a combustibles.

El Gobierno atribuye esta situación al impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos, endurecido desde enero de este año por dos órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump.

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