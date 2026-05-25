Comunidad de la Cripta conmemora 27 años preservando el legado de Monseñor Romero

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Saúl Méndez

Colaborador

El domingo 24 de mayo de 2026, durante la eucaristía de Pentecostés presidida por Amílcar Flores en la Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, se conmemoró el 27 aniversario de la Comunidad de la Cripta y su compromiso de hacer vida la palabra de Dios a través del pensamiento profético de Óscar Arnulfo Romero.

La Comunidad de la Cripta es un colectivo de personas que desde hace 27 años trabaja en la preservación del legado y la memoria de monseñor Romero, pastor y mártir asesinado en 1980.

Cada domingo, la cripta de la Catedral Metropolitana abre sus puertas para recibir a la feligresía y celebrar la homilía, cuyo mensaje central se fundamenta en la palabra y el pensamiento pastoral de monseñor Romero.

Desde las ocho y nueve de la mañana, hombres y mujeres que integran la Comunidad de la Cripta inician las labores de preparación para garantizar el desarrollo de la misa de las 10 de la mañana.

Fue el domingo 23 de mayo de 1999, durante la celebración de Pentecostés, cuando un grupo de personas comenzó este camino de preservación y promoción de la palabra de monseñor Óscar Arnulfo Romero en favor de los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad.

Además, durante la procesión de ofrendas de este domingo de Pentecostés, se recordó que los apóstoles permanecían encerrados por temor, hasta que Jesús les envió el Espíritu Santo para fortalecerlos y llenarlos de sabiduría.

Por ello, se representó la venida de Pentecostés como símbolo de la fuerza y la sabiduría que Cristo concede a través del Espíritu Santo para anunciar sin temor su palabra.

Durante la procesión también se recordó una reflexión de monseñor Romero sobre “la presencia y el cariño de María, Madre de la Iglesia”, en el contexto de la celebración de María Auxiliadora el 24 de mayo.

“Presentamos a María Auxiliadora, que simboliza a la Madre de la Iglesia Universal, el auxilio de los cristianos y nuestra intercesora ante su hijo Jesús y ante Dios Padre”, detallaron.

Asimismo, se recordó que fue en Pentecostés de 1999 cuando la Comunidad de la Cripta inició su caminar para hacer vida la palabra de Dios mediante el pensamiento profético de monseñor Romero plasmado en sus homilías.

“Presentamos entre lenguas de fuego el número 27, simbolizando los años que llevamos de perseverante compromiso para difundir el Evangelio liberador”, expresaron durante la celebración.

Además, recordaron que en 1979 monseñor Romero definió la beatificación como “la gracia y el honor de merecer los altares y ser puesto como modelo de virtud”. Por ello, presentaron una imagen de monseñor Romero en señal de agradecimiento a Dios y al papa Francisco por su beatificación, realizada el 23 de mayo de 2015.

“Monseñor Romero nos dice que como hombres y mujeres concretos tenemos la responsabilidad de transformar la historia en el Reino de Dios. Presentamos la canasta de víveres, simbolizando que con ella empezamos a transformar la historia de familias que aún no tienen garantizado el derecho básico a la alimentación”, se mencionó durante la procesión de ofrendas.

“Monseñor Romero afirmó que los bautizados necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para encarnar el espíritu de renovación de Cristo. Presentamos el pan y el vino, que pronto serán convertidos en el Cuerpo y Sangre de Cristo, para que al comulgarlo seamos renovados con la fuerza de su Santo Espíritu”, concluyeron.

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