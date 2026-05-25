Comunidades de Santa Cruz Porrillo denuncian cobros excesivos de agua por parte de ANDA

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Saúl Méndez

Colaborador

Habitantes del sector Santa Cruz Porrillo, en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, denunciaron que desde noviembre enfrentan cobros excesivos en los recibos de agua potable emitidos por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Según relataron los afectados, los incrementos pasaron de cuotas de 5 dólares hasta alcanzar, en algunos casos, facturas de 600 dólares. Ante esta situación, exigieron la intervención de las autoridades competentes para solventar la problemática.

Una de las afectadas relató que los altos costos se han vuelto impagables, por lo que han tenido que endeudarse para evitar caer en mora.

“Primero me había venido de cien. Y como yo no tuve para pagarlo el segundo mes, ya me vino 200. ¿Qué hice yo? Pedir prestado para pagar eso”, manifestó.

Los habitantes de Santa Cruz Porrillo explicaron que entre 2013 y 2021 pagaban una cuota fija de 2.29 dólares por el servicio de agua, tarifa que, aseguran, estaba destinada a beneficiar a las familias más vulnerables de la comunidad. Como respaldo, mostraron recibos que evidencian dichos pagos, los cuales consideran una cuota justa.

No obstante, señalaron que hasta 2021, durante la gestión del expresidente de ANDA, Frédéric Benítez, la tarifa se mantuvo estable en 2.29 dólares; sin embargo, con los cambios en la presidencia de la institución y las nuevas administraciones, los cobros comenzaron a incrementarse gradualmente hasta alcanzar montos de hasta 600 dólares.

“La gente ganando 8 dólares en el campo, pobremente, ¿y cómo va a alcanzar para pagar recibos de 60 dólares? ¿Cómo será posible que paguen también recibos de energía de 35 o 50 dólares?”, cuestionaron los denunciantes.

“Las familias desprotegidas económicamente no van a poder. El proyecto se está volviendo totalmente insostenible”, denunciaron.

Los afectados hicieron un llamado al presidente Nayib Bukele para que intervenga en la situación y coloque al frente de la institución a personas con “conciencia humana”.

“Porque sentados detrás de un escritorio no se van a dar cuenta de la problemática que vivimos nosotros en el campo”, afirmaron.

“Yo me estoy expresando porque realmente soy pobre y también soy damnificado económicamente en este sentido”, agregó uno de los denunciantes.

Los habitantes de Santa Cruz Porrillo aseguraron que estos aumentos están afectando gravemente su economía familiar.

“Por lo tanto, pedimos humanamente que se pongan la mano en la conciencia y hagan una revisión de todos los archivos de este proyecto, porque lo que nosotros estamos pidiendo vale la pena y no nos lo pueden quitar porque es un derecho de la población”, exigieron.

“Nosotros venimos arrastrando cuentas elevadas de este proyecto de agua desde noviembre hasta esta fecha, pero ahorita ya son insostenibles porque están llegando facturas de hasta 300 dólares”, manifestaron.

“Es injusto. Si quieren dar un buen servicio de calidad, que lo hagan con conciencia y no como a ellos se les antoje. También que vengan a revisar todas las fugas que hay en el proyecto, porque esas pérdidas las estamos pagando nosotros como población. Tienen cuadrillas de trabajadores y no vienen a revisar estas situaciones; apenas llegan a cubrir una fuga al mes y después pasan hasta un año sin supervisar”, lamentaron.

“La población tiene derecho a salud, educación y agua. ¿Por qué les van a quitar ese derecho? Solo Dios puede quitar ese derecho y nadie más. Eso es lo que nosotros pedimos y exigimos”, concluyeron.

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