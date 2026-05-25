MARN prevé que la ola de calor finalice en los próximos días por incremento de lluvias

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que, aunque las altas temperaturas han comenzado a disminuir en los últimos días, aún persisten condiciones de ola de calor en distintos sectores del país.

Según la institución, para los próximos días se prevé un incremento en la frecuencia de lluvias, lo que podría provocar el fin de la ola de calor en el territorio nacional.

El MARN detalló que las temperaturas podrían disminuir ligeramente hacia finales de esta semana, con un descenso más significativo durante la próxima semana. Sin embargo, advirtió que durante las tardes y las primeras horas de la noche continuará percibiéndose una elevada sensación térmica.

La institución explicó que desde el inicio de la ola de calor, el pasado 8 de mayo, se han registrado temperaturas récord de hasta 41 °C en el país, de acuerdo con el Informe Especial N.º 12 sobre temperaturas extremas y ola de calor en El Salvador, emitido el miércoles 20 de mayo de 2026.

Asimismo, señaló que en los últimos días se ha mantenido un ambiente extremadamente cálido durante las tardes y noches debido a la persistencia de altas temperaturas en todo el territorio nacional.

“Las temperaturas extremas persisten en diferentes zonas del país, por lo que la condición de ola de calor, iniciada el 8 de mayo, sigue afectando diversas áreas del territorio”, explicó el MARN.

Hasta la fecha, las estaciones que permanecen bajo esta condición son Güija, Candelaria de La Frontera, Finca Los Andes, Planes de Montecristo y Santa Ana; Sensuntepeque, Cojutepeque, Ahuachapán, La Unión e Ilopango; además de Acajutla, Los Naranjos, Santiago de María, Puente Cuscatlán y Perquín.

El MARN indicó que varias estaciones que anteriormente habían superado récords históricos de temperatura máxima volvieron a registrar nuevos valores extremos durante este evento. Entre ellas destacó la estación de Güija, en Santa Ana, que alcanzó los 41.0 °C el 18 de mayo de 2026, mientras que Perquín reportó 35.2 °C en la misma fecha. Además, señaló que el 18 de mayo fue el día más cálido en lo que va del mes, con una temperatura máxima promedio nacional de 35.7 °C.

La institución agregó que el 19 de mayo se registraron temperaturas máximas de entre 38 °C y 41 °C durante horas de la tarde.

Según el pronóstico del MARN, persistirá un ambiente muy caluroso y con presencia de bruma, especialmente durante las tardes y noches.

No obstante, la institución reiteró que prevé una leve disminución de las temperaturas hacia finales de esta semana, con un descenso más marcado durante la próxima semana. Aun así, durante las tardes y primeras horas de la noche continuará percibiéndose una elevada sensación térmica.

El Ministerio de Medio Ambiente aseguró que mantendrá un monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas en todo el país, con el objetivo de identificar oportunamente nuevas zonas que puedan alcanzar los umbrales de ola de calor e informar a la población de manera oportuna.

Entre las recomendaciones emitidas por la institución se encuentra evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mantenerse hidratado constantemente y utilizar protector solar, sombreros y ropa ligera de colores claros. Además, pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ser más vulnerables a los efectos del calor.

El MARN también recomendó buscar atención médica ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o confusión, así como mantener especial cuidado con mascotas y plantas debido a las altas temperaturas y la falta de humedad. Asimismo, instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución y consultar periódicamente las actualizaciones del pronóstico del tiempo y los avisos meteorológicos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...