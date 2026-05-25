PRO-VIDA reafirma compromiso social durante 45° Asamblea General

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA celebró su 45 Asamblea General Ordinaria de Asociados y Asociadas, en la que realizó un análisis de la realidad nacional, los retos y desafíos del país, además de aprobar la memoria de labores 2025 y reafirmar su compromiso con la sociedad salvadoreña.

“Esta importante actividad se realizó con la participación de socios y socias, personal laboral, invitados e invitadas especiales”, informó la organización.

La jornada inició con el saludo de la junta directiva, la verificación del quórum, la presentación y aprobación de la agenda, así como la lectura y aprobación del acta anterior. Posteriormente, se desarrolló el análisis de la realidad nacional y de los principales desafíos, junto con la aprobación de la memoria de labores 2025, que resume las principales acciones institucionales en áreas como Salud Comunitaria, Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia al Cambio Climático, Mujer, Género y Desarrollo, Desarrollo Local y Gestión Institucional, además de la presentación de informes financieros.

“En esta Asamblea PRO-VIDA reafirma su compromiso de seguir poniendo la vida y la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad en el centro de su labor, porque solo así habrá razón para seguir trabajando juntos y juntas”, destacó la organización.

La asamblea se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador.

PRO-VIDA también destacó las acciones desarrolladas durante mayo de 2026 en materia de agroecología.

“Con el objetivo de fomentar el uso de la agroecología en la producción agrícola para contribuir a la seguridad alimentaria de las mujeres, iniciamos la escuela agroecológica en coordinación con la Asociación de Mujeres Feministas Rurales AMFER del distrito de Tejutepeque”, informó la organización.

Durante la jornada se desarrollaron temáticas relacionadas con el cuidado del recurso hídrico, la conservación del suelo y la elaboración de insumos orgánicos.

Asimismo, se impulsaron proyectos de empoderamiento femenino mediante la realización de un curso teórico-práctico de albañilería básica dirigido a mujeres.

En el curso participaron 29 mujeres de las comunidades Río Abajo, Buena Vista, Las Granadías, Loma Larga, Caballero, Teosinte y Plan del Horno, en Chalatenango.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y capacidades de las participantes en roles no tradicionales.

Como parte del proyecto, las mujeres recibieron una caja de herramientas para realizar trabajos de albañilería y poner en práctica lo aprendido.

La actividad fue posible gracias al apoyo de Solidaridad Internacional PV y el financiamiento de Generalitat Valenciana.

Talleres de auto cuido para comunidades vulnerables

Por otra parte, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA informó sobre las acciones de acompañamiento socioemocional dirigidas a comunidades vulnerables.

Según detalló PRO-VIDA, finalizaron con éxito los talleres de autocuido para grupos vulnerables, desarrollados en coordinación con la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Ilobasco.

Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento del bienestar emocional y la salud mental de las comunidades participantes. Además, permitieron brindar herramientas para el manejo del estrés y el acompañamiento emocional, fortalecer las redes de apoyo comunitario y promover una atención integral para personas en condición de vulnerabilidad.

“Este esfuerzo es gracias al apoyo del Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra y becarias del programa Vé, Participa y Cuéntanos”, sostuvo la organización.

Mejoramiento del sistema de agua en El Barío

Durante mayo, la institución también participó en la inauguración del mejoramiento del sistema de agua ARASCOBA, en la comunidad El Barío, Suchitoto, Cuscatlán Norte.

Como parte del proyecto de gestión hídrica impulsado por el consorcio PRO-VIDA/PROGRESO, se realizó la perforación de un pozo mecánico profundo, así como la construcción de una caseta y una cerca perimetral, beneficiando a 300 familias y contribuyendo al cumplimiento del derecho humano al agua.

Según la institución, el proyecto contribuirá al abastecimiento de las comunidades y reducirá los riesgos asociados al consumo de agua contaminada.

Con estas acciones, la Asociación Humanitaria reiteró su compromiso de promover procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos, resiliencia al cambio climático, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable desde un enfoque de derechos, género y generación.

Asimismo, busca contribuir a la construcción de una sociedad más saludable y resiliente, especialmente junto a las comunidades más empobrecidas, mediante procesos participativos de organización, educación y fortalecimiento de capacidades.

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