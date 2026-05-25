EEUU está preparado para posteriores conversaciones nucleares si Irán abre estrecho de Ormuz, afirma Rubio

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WASHINGTON/Xinhua

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos estaba preparado para entrar «en muy serias conversaciones» sobre el programa nuclear de Irán si Irán reabría el estrecho de Ormuz, informó este domingo The New York Times.

Los comentarios sugieren que Washington podría tomar un enfoque gradual y aceptar un acuerdo interino que no abarque de inmediato el programa nuclear de Irán, de acuerdo con el reporte.

«Uno no puede hacer un asunto nuclear en 72 horas en el reverso de una servilleta», expresó Rubio al periódico en una breve entrevista durante su visita a Nueva Delhi.

«Los estrechos deben ser reabiertos inmediatamente, y entonces entraremos, bajo los parámetros acordados, en muy serias conversaciones sobre el enriquecimiento, sobre el uranio muy enriquecido y sobre el compromiso de nunca tener armas nucleares», afirmó Rubio.

«No puede tomar años, pero tomará un tiempo trabajar sobre esos asuntos técnicos» agregó Rubio.

El secretario de Estado sugirió que Estados Unidos podría renovar sus amenazas sobre atacar Irán si las negociaciones no dan frutos en los próximos dos meses.

«En última instancia, el enfoque debe resultar en lo que se quiera entregar», dijo Rubio. «Si no lo hace, entonces el presidente tendrá en 60 días todas las opciones viables de las que dispone ahora».

No se han revelado detalles públicos por parte de Estados Unidos ni de parte de Irán. Muchos críticos comentan que un acuerdo tan gradual podría despojar de ventajas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en negociaciones futuras.

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