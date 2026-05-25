FAS destroza Águila bajo la tormenta y retoma su trono en el fútbol salvadoreño

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

FAS se consagró campeón absoluto del Clausura 2026 y reafirmó su condición de Rey de Copas de El Salvador este fin de semana, tras vencer 3-0 a Águila en una final que resolvió en apenas 15 minutos y que desató la fiesta en Santa Ana.

Corrían cinco minutos en el estadio “Mágico” González cuando Miguel Murillo hizo estallar el grito de gol. El dorsal 7 de FAS aprovechó un córner, hizo pared con Jonathan Nolasco y definió de media volea para vencer a Benji Villalobos y firmar el 1-0. Un gol tempranero que fortaleció anímicamente a los santanecos y golpeó a los emplumados.

Lo que parecía una desventaja manejable para Águila rápidamente se convirtió en una pesadilla. Cinco minutos después, el tigre volvió a golpear y, al igual que en la primera anotación, el origen fue un tiro de esquina.

Al minuto 10, tras un cobro de Yan Maciel desde la esquina, Jorge Cruz apareció dentro del área y conectó de cabeza para enviar el 2-0 al fondo de la red migueleña. La anotación terminó de impulsar al equipo dirigido por el mexicano Adrián Sánchez, que dejó claro que el liderato mostrado durante la fase regular no fue casualidad, sino el reflejo del compromiso y la solidez de un plantel que devolvió la corona al club más laureado del país.

Para muchos, la final quedó sentenciada al minuto 14. El brasileño Yan Maciel aprovechó un rebote dejado por Benji Villalobos tras una acción de Medrano y no perdonó dentro del área para marcar el 3-0 definitivo. El dorsal 20 fascista empujó el balón al fondo de la red y resolvió el título en apenas un cuarto de hora, dejando sin reacción a un Águila que nunca logró recuperarse del primer golpe.

Con tres goles en contra antes de la media hora, Águila intentó reaccionar durante el resto del primer tiempo, aunque la desconexión en el terreno de juego era evidente. Dixon Rivas y Federico Andrada buscaron generar peligro y devolverle confianza al cuadro oriental, pero la falta de claridad y efectividad terminó apagando cualquier intento de remontada.

A pocos minutos del descanso también comenzó a notarse un aspecto importante en las gradas, varios aficionados emplumados empezaron a abandonar el estadio ante la nula respuesta de su equipo, pese al llamado masivo que se había hecho para acompañar al club en la final.

La final también estuvo marcada por distintos inconvenientes. Sobre el minuto 45 se registraron al menos tres apagones en el estadio “Mágico” González, situación que dificultó el cierre de la primera parte.

Además, las fuertes lluvias complicaron seriamente el estado de la cancha. El inicio del segundo tiempo tuvo que retrasarse durante media hora debido a los charcos y pozos de agua que se formaron sobre el césped.

Ya en el complemento, los árbitros decidieron suspender momentáneamente el encuentro 15 minutos después de reanudado para evaluar las condiciones del terreno de juego. Durante ese lapso, Águila publicó en sus redes sociales que la cancha no se encontraba en condiciones óptimas para la práctica del fútbol y que no garantizaba igualdad competitiva.

A pesar de todos los inconvenientes, FAS escribió otra página dorada en la historia del fútbol salvadoreño. Al minuto 90, el cuadro santaneco confirmó su superioridad y levantó el título del Clausura 2026 a costa de un Águila que nunca encontró respuesta ante la intensidad y contundencia mostrada por los tigrillos en el estadio “Mágico” González.

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