Jay Music reinventa el clásico «la ventanita» con un poderoso toque urbano

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Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

El artista guatemalteco Jay Music, radicado en Miami, presenta su más reciente sencillo: una enérgica y moderna versión urbana del icónico éxito «La Ventanita», originalmente popularizado por el maestro del merengue Sergio Vargas.

Con una producción musical impecable a cargo del reconocido productor Nando Pro y La Companioni, esta nueva entrega logra el equilibrio perfecto entre la nostalgia del clásico tropical y los ritmos urbanos más vanguardistas del momento. La interpretación de Jay Music inyecta una frescura única al tema, lo que demuestra su versatilidad.

El lanzamiento viene acompañado de un espectacular videoclip dirigido y producido por la destacada productora Robot Visión. Bajo la dirección de “El Robótico”, el material audiovisual complementa a la perfección la energía de la canción, lo que consolida la estética moderna y el «flow» internacional que caracteriza la propuesta del artista desde la ciudad del sol.

«Reversionar un tema tan querido y respetado como ‘La Ventanita’ ha sido un reto increíble. Queríamos mantener esa alegría que a todos nos hace bailar, pero trayéndola a nuestro terreno, al género urbano, para que las nuevas generaciones también la hagan suya», comenta Jay Music sobre este lanzamiento.

Con este proyecto, el orgullo del país centroamericano, Guatemala reafirma su posición en la escena urbana internacional desde Miami. Jay apuesta por la innovación y la calidad en cada uno de sus pasos.

«La Ventanita» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y el video oficial puede disfrutarse en YouTube. Redes sociales: Instagram: @jaymusicgt. TikTok: @jay.music.gt. Spotify: Jay Music. YouTube: @JayOficial.

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