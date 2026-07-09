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Mbappé y Dembélé sentencian a Marruecos y clasifican a Francia a semis 

Redacción Nacionales 9 julio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Mbappé y Dembélé sentencian a Marruecos y clasifican a Francia a semis  205 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia venció 2-0 a Marruecos para convertirse en la primera semifinalista de la Copa del Mundo 2026, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

La insistencia francesa en el partido encontró frutos a los 60 minutos. Mbappé recibió un balón largo, definió con precisión y venció a Bono para marcar el 1-0 en Boston.
Solo seis minutos después, y cuando Marruecos aún no lograba reaccionar al primer golpe, Dembélé amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que Bono alcanzó a rozar, pero no pudo desviar, para darle la clasificación a los dirigidos por Didier Deschamps.

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