Mbappé y Dembélé sentencian a Marruecos y clasifican a Francia a semis 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Francia venció 2-0 a Marruecos para convertirse en la primera semifinalista de la Copa del Mundo 2026, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
La insistencia francesa en el partido encontró frutos a los 60 minutos. Mbappé recibió un balón largo, definió con precisión y venció a Bono para marcar el 1-0 en Boston.
Solo seis minutos después, y cuando Marruecos aún no lograba reaccionar al primer golpe, Dembélé amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que Bono alcanzó a rozar, pero no pudo desviar, para darle la clasificación a los dirigidos por Didier Deschamps.