Mbappé y Dembélé sentencian a Marruecos y clasifican a Francia a semis

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez Francia venció 2-0 a Marruecos para convertirse en la primera semifinalista de la Copa del Mundo 2026, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

La insistencia francesa en el partido encontró frutos a los 60 minutos. Mbappé recibió un balón largo, definió con precisión y venció a Bono para marcar el 1-0 en Boston.

Solo seis minutos después, y cuando Marruecos aún no lograba reaccionar al primer golpe, Dembélé amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que Bono alcanzó a rozar, pero no pudo desviar, para darle la clasificación a los dirigidos por Didier Deschamps.

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