FAS liquida a Águila en 15 minutos y conquista el Clausura 2026

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

FAS se convirtió en el líder indiscutible del Clausura y reafirmó su condición de rey de copas de El Salvador la noche de este sábado 23 de mayo en el estadio “Mágico” González, al sentenciar la final en los primeros 15 minutos con un contundente 3-0 sobre Águila.

Apenas al minuto cinco, CD FAS golpeó primero a CD Águila. Miguel Murillo encontró el esférico frente a Benji Villalobos tras un tiro de esquina y firmó un golazo de media volea para poner el 1-0 a favor de los tigrillos.

El tigre sacó las garras y dejó en evidencia la fortaleza que cultivó durante todo el torneo. Apenas diez minutos después, los santanecos ampliaron la ventaja gracias a Jorge Cruz, quien aprovechó otro cobro de esquina de Yan Maciel para convertir el 2-0.

FAS no se conformó con el arranque demoledor y Yan Maciel también quiso aparecer en el marcador. El brasileño selló el 3-0 con un tanto que confirmó la superioridad de los tigrillos sobre un Águila que nunca logró recuperarse del primer golpe recibido en el encuentro.

El mal tiempo en el estadio “Mágico” se hizo presente desde en el inicio del encuentro. Primero se registraron tres apagones durante la primera parte y, posteriormente, el inicio del segundo tiempo se retrasó media hora debido al mal estado de la cancha, que presentaba varios pozos de agua.

FAS conquistó su vigésimo título en los primeros 15 minutos del encuentro, en un partido donde Águila nunca encontró respuesta. Los migueleños no lograron recuperar el ritmo tras el primer golpe de los rojos y terminaron dejando escapar la copa. Con este resultado, los santanecos se mantienen como los máximos ganadores del fútbol salvadoreño.

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