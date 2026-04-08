Bloque convoca a marchar este primero de mayo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) convocó a la marcha del 1º de mayo que partirá desde el Parque Cuscatlán. La marcha busca conmemorar las jornadas históricas de la clase trabajadora y denunciar la crisis social y laboral que atraviesa El Salvador.

En el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora, el Bloque y otras organizaciones sociales marcharán el primero de mayo para denunciar el aumento del desempleo, el encarecimiento de la vida, el congelamiento salarial y el deterioro de los servicios públicos, señalando que desde 2019 el costo de la vida ha subido un 30%, lo que ha empujado a más de 136 mil personas a la pobreza extrema.

La vocera del BRP, Erika de León destacó que la clase trabajadora enfrenta desalojos, violaciones a derechos laborales y persecución política. Entre las principales demandas están: detener los despidos en el sector público y privado, reinstalar a trabajadores despedidos, respetar el fuero sindical, aumentar salarios, reformar el sistema de pensiones y de salud, y liberar a detenidos injustamente bajo el régimen de excepción.

El BRP denunció que más de 40 mil empleados públicos han sido despedidos desde 2019, incluidos 2,000 del sector salud en diciembre pasado, y que más de 400 sindicatos siguen sin credenciales oficiales.

Llamaron a la unidad de sindicatos, comunidades y movimientos sociales para enfrentar lo que califican como persecución política y violaciones sistemáticas a los derechos laborales.

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