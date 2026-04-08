La violación del alto el fuego por parte de Israel provocará la retirada de Irán del acuerdo

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TEHERÁN/Tasnim

Una fuente iraní bien informada advirtió que Teherán se retirará del acuerdo de alto el fuego temporal si el régimen israelí continúa violando la tregua persistiendo en sus ataques contra el Líbano.

En declaraciones a Tasnim este miércoles, la fuente afirmó que Irán se retirará del acuerdo si el régimen sionista continúa violando el alto el fuego al proseguir con sus ataques contra el Líbano.

Irán está considerando la posibilidad de retirarse del acuerdo de alto el fuego a la luz de las continuas violaciones cometidas por el régimen sionista en relación con sus operaciones militares contra el Líbano, añadió la fuente.

La fuente recalcó que el cese de hostilidades en todos los frentes, incluyendo los ataques contra la “heroica Resistencia Islámica en el Líbano”, formaba parte del plan de alto el fuego de dos semanas aceptado por Estados Unidos. Sin embargo, añadió que el régimen sionista llevó a cabo brutales ataques contra el Líbano esta mañana, violando flagrantemente el alto el fuego.

Según el funcionario, mientras examinan la posible retirada de Irán del plan de alto el fuego, las Fuerzas Armadas de Irán están determinando los objetivos para responder a las agresiones del régimen sionista contra el Líbano ocurridas el miércoles.

“Si Estados Unidos no logra controlar a su perro rabioso en la región, Irán le brindará una ayuda excepcional en este asunto, ¡y lo hará mediante la fuerza!”, afirmó la fuente.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una campaña militar a gran escala y sin provocación alguna contra Irán tras el asesinato del entonces líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, junto con varios altos mandos militares y civiles el 28 de febrero.

En represalia, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron ataques contra posiciones estadounidenses e israelíes en la región, demostrando su capacidad de contraataque eficaz. A pesar de las expectativas iniciales de los atacantes de una victoria rápida, la respuesta iraní resultó mucho más contundente, infligiendo graves daños a los recursos militares de Estados Unidos e Israel, al tiempo que fortaleció la unidad y la resistencia de la nación.

Si bien el presidente estadounidense había emitido un ultimátum, la mediación pakistaní facilitó un acuerdo para un alto el fuego de dos semanas durante el cual se llevarían a cabo negociaciones en Islamabad. Irán propuso un plan de diez puntos como base para las conversaciones, buscando condiciones como la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región, el levantamiento de las sanciones y el establecimiento del control sobre el estrecho de Ormuz.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán subrayó el 8 de abril que la agresión supuso una victoria histórica para Irán, obligando a Estados Unidos a aceptar los términos de la negociación, incluido un plan de no agresión garantizada y el cese de las hostilidades.

Irán ha recalcado que las negociaciones no significarían el fin del conflicto, sino más bien una extensión del campo de batalla a los esfuerzos diplomáticos, con una clara postura de desconfianza hacia Estados Unidos.

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