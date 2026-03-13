Fieles conmemoran los 49 años del asesinato de Rutilio Grande en peregrinación hacia El Paisnal

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Comunidades y fieles participaron en la peregrinación realizada en San Salvador Norte, integrada por Guazapa, Aguilares y El Paisnal, para recordar el legado martirial del beato padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano, así como su compromiso con las comunidades campesinas y la defensa de la justicia, a 49 años de su asesinato a manos de los escuadrones de la muerte.

Los feligreses se sumaron a la peregrinación en honor al padre Rutilio Grande y sus acompañantes, que partió desde el sector de Las Tres Cruces hasta la iglesia San José El Paisnal, en San Salvador Norte.

El sacerdote jesuita fue asesinado el 12 de marzo de 1977 junto a Manuel Solórzano, de 72 años, y el joven Nelson Rutilio Lemus, de 16, cuando se dirigían a celebrar misa en Aguilares. El crimen fue perpetrado sobre la calle que conduce de Aguilares hacia El Paisnal.

Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares que operaron al margen de la legalidad, pero bajo la protección de los cuerpos de seguridad del Estado salvadoreño. Sus asesinatos, encarcelamientos, torturas, desapariciones y abusos marcaron una época de represión que concluyó con su disolución tras la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México.

El asesinato provocó una profunda conmoción en monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien ordenó el cierre de todas las escuelas y colegios católicos durante tres días y canceló los servicios religiosos del domingo siguiente, concentrándolos en una sola celebración: la misa única de cuerpo presente en la Catedral Metropolitana, ante la presencia de unas cien mil personas.

Rutilio nació un 5 de julio de 1928 en El Paisnal, y era párroco de Aguilares; se crio con su abuela, quien le inculcó la fe y le enseñó a servir en el templo local.

También fue un sacerdote reconocido como un “jesuita salvadoreño como un testigo excepcional de la fe”. Desde joven, el padre Rutilio mostró su fervor por la vocación religiosa y, en 1941, ingresó al Seminario San José de la Montaña; posteriormente, se unió a la Compañía de Jesús en 1945.

A 49 años de su martirio, los feligreses recuerdan que su vida y su entrega continúan siendo un llamado a vivir el Evangelio con justicia, solidaridad y esperanza y, sobre todo, en unión comunitaria.

“No vale decir ‘sálvese quien pueda con tal de que a mí me vaya bien’. Nos tenemos que salvar en racimo, en mazorca, en matata; es decir, en comunidad”, expresó el beato Rutilio Grande, palabras que, ahora, las comunidades y fieles implementan con fervor en su camino.

La voz del padre Rutilio resonó durante el conflicto armado, por incomodar a las familias terratenientes que explotaban la mano de obra de humildes campesinos, en tareas como la siembra de la caña. El profeta mártir, incluso, molestó a religiosos y a sectores conservadores por su voz crítica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...